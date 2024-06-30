В Белгороде установили очередные заборы у проезжей части

Posted Сегодня, 12:31
Published Сегодня, 12:31
Modified Сегодня, 12:33
Updated Сегодня, 12:33
Telegram-канал «Электромир Максимова» опубликовал фотографии нового ограждения у трассы по улице Преображенской в центре Белгорода. Его установили у пешеходного перехода в районе школы №19 и детского сада №63. Автор канала новое улучшение не оценил.
«Зачем он здесь? Тем более, что есть зелёное ограждение! Иногда мне кажется, что у города есть кусок забора, который они не знают, куда притулить, поэтому тулят и убирают то там, то сям. Вспомните, например, его установку и демонтаж на Попова».
Если верить данным портала «Карта ДТП», на этом участке с начала 2023 года произошло только одно дорожно-транспортное происшествие: в августе 2023 года водитель сбил пешеходов на переходе, один человек пострадал.