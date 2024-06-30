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Updated Сегодня, 12:33

В Белгороде установили очередные заборы у проезжей части

В Белгороде установили очередные заборы у проезжей части

30 июня 2024, 12:31
Фото: Telegram-канал «Электромир Максимова»
Белгородцы заметили новые ограждения на улице Преображенской. Их установили возле школы и детского сада, но вопросы к их полезности у горожан остались.

Telegram-канал «Электромир Максимова» опубликовал фотографии нового ограждения у трассы по улице Преображенской в центре Белгорода. Его установили у пешеходного перехода в районе школы №19 и детского сада №63. Автор канала новое улучшение не оценил.

«Зачем он здесь? Тем более, что есть зелёное ограждение! Иногда мне кажется, что у города есть кусок забора, который они не знают, куда притулить, поэтому тулят и убирают то там, то сям. Вспомните, например, его установку и демонтаж на Попова».

Если верить данным портала «Карта ДТП», на этом участке с начала 2023 года произошло только одно дорожно-транспортное происшествие: в августе 2023 года водитель сбил пешеходов на переходе, один человек пострадал.

Фото: Telegram-канал «Электромир Максимова»
Город заборов: в Белгороде установили ещё одно ограждение на дороге
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#Евгений Грицков#Фотофакт#Школа#Безопасность#Дороги#Новости Белгорода#Детский сад#Заборы#Белгород#Ограждения
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