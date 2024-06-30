Огнетушитель для тушения пожаров после атак ВСУ выдали 83-летней белгородке

Ситуация во многих населённых пунктах белгородского приграничья тяжёлая из-за постоянных обстрелов и атак ВСУ с помощью беспилотников. Оперативная ситуация не всегда позволяет быстро добраться к месту возникшего пожара — разрешение на это нужно получить у Министерства обороны.