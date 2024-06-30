bel.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума
bel.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума

Posted Сегодня, 12:58

Published Сегодня, 12:58

Modified Сегодня, 13:00

Updated Сегодня, 13:00

Огнетушитель для тушения пожаров после атак ВСУ выдали 83-летней белгородке

Огнетушитель для тушения пожаров после атак ВСУ выдали 83-летней белгородке

30 июня 2024, 12:58
Фото: кадр из видео «Фонаря»
Жителям села Козинка в Грайворонском округе начали выдавать огнетушители, которые помогут оперативно потушить пожар в случае атаки ВСУ. Один из таких инструментов вручили 83-летней женщине, сообщил «Фонарь».
Сюжет
Пожары

Записавшая видео, на котором пожилая женщина стоит с огнетушителем в руках, прокомментировала ситуацию так: «Баба Шура будет лазить по крыше и бегать по соседям тушить дома».

Ситуация во многих населённых пунктах белгородского приграничья тяжёлая из-за постоянных обстрелов и атак ВСУ с помощью беспилотников. Оперативная ситуация не всегда позволяет быстро добраться к месту возникшего пожара — разрешение на это нужно получить у Министерства обороны.

Власти региона решили раздать жителям сёл, посёлков и хуторов, которые часто подвергаются атакам со стороны Украины, огнетушители, чтобы они могли самостоятельно потушить огонь в своём доме. Для этого приобрели 2750 устройств.

Напомним, утром воскресенья ВСУ с дрона сбросили взрывное устройство на автомобиль в Грайвороне. Машина сгорела, женщина получила ранения.

Видео: кадр из видео «Фонаря»
Мирный житель ранен в результате обстрела Белгородской области, загорелся дом
Узнать подробнее
Читайте также:
Гладков рассказал, что произошло в Белгородском районе после обстрела ВСУПосекло авто, загорелись постройки: что известно о новой атаке ВСУ на Белгород?Три машины загорелись при повторной атаке ВСУ по белгородскому предприятию
#Евгений Грицков#Видео#Пожары#Грайворонский горокруг#Козинка#Приграничье#СВО#Грайворонский округ#Огнетушители
Подпишитесь
Вход в белгородский аквапарк могут сделать бесплатным
Сегодня, 15:44
На место Андросова в горсовете Белгорода появились первые претенденты
Сегодня, 09:32
В Белгороде установили очередные заборы у проезжей части
Сегодня, 12:31
После атаки на парковку в Белгороде повреждения получили девять единиц транспорта
Сегодня, 09:14
В Шебекино начали демонтаж пострадавшего от взрыва многоквартирного дома
Сегодня, 06:58
Семь волчат, три львёнка, а капибар? Когда ждать пополнение в зоопарке Белгорода
Сегодня, 17:16