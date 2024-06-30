Огнетушитель для тушения пожаров после атак ВСУ выдали 83-летней белгородке

Posted Сегодня, 12:58
Published Сегодня, 12:58
Modified Сегодня, 13:00
Updated Сегодня, 13:00
Записавшая видео, на котором пожилая женщина стоит с огнетушителем в руках, прокомментировала ситуацию так: «Баба Шура будет лазить по крыше и бегать по соседям тушить дома».
Ситуация во многих населённых пунктах белгородского приграничья тяжёлая из-за постоянных обстрелов и атак ВСУ с помощью беспилотников. Оперативная ситуация не всегда позволяет быстро добраться к месту возникшего пожара — разрешение на это нужно получить у Министерства обороны.
Власти региона решили раздать жителям сёл, посёлков и хуторов, которые часто подвергаются атакам со стороны Украины, огнетушители, чтобы они могли самостоятельно потушить огонь в своём доме. Для этого приобрели 2750 устройств.
Напомним, утром воскресенья ВСУ с дрона сбросили взрывное устройство на автомобиль в Грайвороне. Машина сгорела, женщина получила ранения.