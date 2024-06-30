Женщина ранена после атаки беспилотников ВСУ на Грайворон: видео

В белгородском приграничье женщину ранило после сброса взрывчатки на машину

Украинские формирования продолжают атаки на населённые пункты в белгородском приграничье. В этот раз целью снова стал Грайворон. Читатели Бел.Ру поделились видео последствий. Гладков рассказал об одной пострадавшей.