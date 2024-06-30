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Published Сегодня, 07:59

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Updated Сегодня, 08:01

ВСУ атаковали Грайворон

Женщина ранена после атаки беспилотников ВСУ на Грайворон: видео

30 июня 2024, 07:59
Фото: bel.ru
ВСУ атаковали Грайворон

В белгородском приграничье женщину ранило после сброса взрывчатки на машину

Украинские формирования продолжают атаки на населённые пункты в белгородском приграничье. В этот раз целью снова стал Грайворон. Читатели Бел.Ру поделились видео последствий. Гладков рассказал об одной пострадавшей.
Сюжет
ВСУ

Утром 30 июня ВСУ снова атаковали Грайворон с помощью беспилотных летательных аппаратов. Местные жители сняли на видео последствия одного из взрывов — на стоянке возле многоквартирных домов загорелся автомобиль.

Позже Вячеслав Гладков рассказал, что в результате атаки пострадала мирная жительница. У неё черепно-мозговая травма и осколочное ранение ноги. На лечение её отправили в городскую больницу Белгорода.

Грайворон и соседние населённые пункты в округе находится под постоянными обстрелами со стороны Украины и под атаками беспилотников. Повреждения получают жилые дома, соцобъекты, магазины и промышленные предприятия. На трассах дроны атакуют едущие автомобили с мирными жителями.

ВСУ атаковали Грайворон
Видео: bel.ru
ВСУ атаковали беспилотниками многоквартирный дом в белгородском Грайвороне
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