На место Андросова в горсовете Белгорода появились первые претенденты

Posted Сегодня, 09:32
Published Сегодня, 09:32
Modified Сегодня, 09:43
Updated Сегодня, 09:43
В избирательной комиссии Белгорода зарегистрировали первого кандидата в депутаты горсовета. Им стал Дмитрий Рудов. Он отнёс документы в ТИК 29 июня.
Рудов воспользовался пассивным избирательным правом и решил пойти на выборы в качестве самовыдвиженца. Напомним, в прошлом году он был депутатом горсовета в течение нескольких месяцев до новых выборов, которые прошли в сентябре 2023 года.
Ещё одним кандидатом станет Денис Перелыгин, которого выдвинули на заседании штаба общественной поддержки «Единой России», сообщил председатель горсовета Вадим Радченко. Документы в избирательную комиссию Перелыгин ещё не подавал.
Депутатский мандат освободился после скандала с АО «Белгородский цемент», входящего в структуру холдинга «Цемрос». Гендиректора белгородского цемзавода Эдуарда Андросова задержали за дачу взятки, после чего он сам попросил лишить его полномочий депутата горсовета. Также приостановлено его членство в партии «Единая Россия».
Выборы пройдут в единый день голосования 8 сентября.