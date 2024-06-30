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Published Сегодня, 09:32

Modified Сегодня, 09:43

Updated Сегодня, 09:43

На место Андросова в горсовете Белгорода появились первые претенденты

На место Андросова в горсовете Белгорода появились первые претенденты

30 июня 2024, 09:32
Фото: избирательная комиссия Белгорода
В областном центре начали регистрировать кандидатов на дополнительные выборы депутата горсовета по округу №14 после ухода из-за уголовного дела за дачу взятки директора цемзавода «Цемроса» Эдуарда Андросова.

В избирательной комиссии Белгорода зарегистрировали первого кандидата в депутаты горсовета. Им стал Дмитрий Рудов. Он отнёс документы в ТИК 29 июня.

Рудов воспользовался пассивным избирательным правом и решил пойти на выборы в качестве самовыдвиженца. Напомним, в прошлом году он был депутатом горсовета в течение нескольких месяцев до новых выборов, которые прошли в сентябре 2023 года.

Ещё одним кандидатом станет Денис Перелыгин, которого выдвинули на заседании штаба общественной поддержки «Единой России», сообщил председатель горсовета Вадим Радченко. Документы в избирательную комиссию Перелыгин ещё не подавал.

Депутатский мандат освободился после скандала с АО «Белгородский цемент», входящего в структуру холдинга «Цемрос». Гендиректора белгородского цемзавода Эдуарда Андросова задержали за дачу взятки, после чего он сам попросил лишить его полномочий депутата горсовета. Также приостановлено его членство в партии «Единая Россия».

Выборы пройдут в единый день голосования 8 сентября.

Дмитрий РудовДмитрий Рудов
Денис ПерелыгинДенис Перелыгин
Дмитрий Рудов
Фото: избирком Белгорода
Цемрос, киприоты, швейцарцы: кому принадлежит белгородский цемзавод?
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