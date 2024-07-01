Гладков позвонил в водоканал, чтобы узнать о ситуации после пропажи света в Белгороде

Posted Сегодня, 06:27
Published Сегодня, 06:27
Modified Сегодня, 10:13
Updated Сегодня, 10:13
Во время прямого эфира Вячеслав Гладков позвонил по громкой связи Андрею Колеснику и спросил, как обстоит вопрос с водоснабжением во время сбоя электроэнергии.
«Доложите мне о переключении систем водоканала на резервные генерации. Какие проблемы, если есть, какие сбои, что не получается? Или всё идёт в плановом режиме?» — поинтересовался губернатор.
Колесник ответил, что водоканал подключает свои собственные генераторы: проблем нет, людей без воды не оставят, но могут быть незначительные перебои с давлением.
Гладков попросил доклад по ситуации в 11 часов в разрезе по муниципалитетам.
Утро 1 июля в Белгороде началось с отключения света и воды в некоторых районах. Так, об отсутствии электроэнергии сообщали жители Харьковской горы, улиц Садовой и Железнякова, центральной части города, микрорайона Крейда.