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Posted Сегодня, 06:27

Published Сегодня, 06:27

Modified Сегодня, 10:13

Updated Сегодня, 10:13

Гладков потребовал доклад о ситуации с водой после отключения света в области

Гладков позвонил в водоканал, чтобы узнать о ситуации после пропажи света в Белгороде

1 июля 2024, 06:27
Фото: Изображение Midjourney

Гладков потребовал доклад о ситуации с водой после отключения света в области

Во время оперативного совещания с правительством Белгородской области Вячеслав Гладков позвонил главе Белводоканала с целью узнать, как обстоит ситуация после массового отключения света в регионе.

Во время прямого эфира Вячеслав Гладков позвонил по громкой связи Андрею Колеснику и спросил, как обстоит вопрос с водоснабжением во время сбоя электроэнергии.

«Доложите мне о переключении систем водоканала на резервные генерации. Какие проблемы, если есть, какие сбои, что не получается? Или всё идёт в плановом режиме?» — поинтересовался губернатор.

Колесник ответил, что водоканал подключает свои собственные генераторы: проблем нет, людей без воды не оставят, но могут быть незначительные перебои с давлением.

Гладков попросил доклад по ситуации в 11 часов в разрезе по муниципалитетам.

Утро 1 июля в Белгороде началось с отключения света и воды в некоторых районах. Так, об отсутствии электроэнергии сообщали жители Харьковской горы, улиц Садовой и Железнякова, центральной части города, микрорайона Крейда.

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#Артем Черненко#Белгородская область#Электроэнергия#Отключение света#Водоснабжение#Муниципалитеты#Проблемы#Отключение воды#Белгород#Генераторы#Сбой
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