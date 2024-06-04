Число пострадавших от атак ВСУ растёт, пока белгородцам не разрешают прятаться в МКД

Позже женщина попыталась оправдать свой поступок. По её словам, во время тревоги якобы возникла проблема с автоматическими замками, из-за чего образовалась очередь. Именно поэтому, утверждает та, она отправила ребят в соседний подъезд. Другие же белгородцы утверждают, что женщина уже не в первый раз не пускает посторонних в подъезд во время тревоги.