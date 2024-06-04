Число пострадавших от атак ВСУ растёт, пока белгородцам не разрешают прятаться в МКД

Posted Сегодня, 15:30
Published Сегодня, 15:30
Modified Сегодня, 15:30
Updated Сегодня, 15:30
ВСУ снова атаковали автобус с символикой «Агро-Белогорья». В этот раз происшествие случилось в селе Байцуры Борисовского района. На момент удара внутри автобуса находился водитель. Его с контузией доставили в горбольницу № 2 Белгорода.
Напомним, что 6 мая сотрудники Борисовского и Грайворонского свинокомплексов пострадали при атаке БПЛА по дороге на работу. В конце этого же месяца под огнём оказался микроавтобус, перевозивший сотрудников Стригуновского свинокомплекса. Только за май погибли девять сотрудников холдинга.
Сегодняшнее ЧП прокомментировал Владимир Зотов. По его словам, под удар попал автобус сторонней пассажирской компании. Работников «Агро-Белогорья» в салоне не было.
Кроме того, 4 июня при атаке ВСУ на Шебекино пострадал местный житель: он с закрытой черепно-мозговой травмой и осколочными ранениями самостоятельно обратился в больницу. Его состояние оценивается как средней степени тяжести. Известно, что ВСУ дважды атаковали грузовик, водителем которого является мужчина.
Уже вечером стало известно об ударе ВСУ по штабу по восстановлению жилья в Грайворонском горокруге. Происшествие случилось в Головчино. Пострадали мирная жительница и замглавы администрации горокруга Роман Твердун.
3 июня старшая по дому № 15 по улице Шаландина в Белгороде во время сигнала о ракетной опасности не дала детям, играющим во дворе, спрятаться в подъезде.
Позже женщина попыталась оправдать свой поступок. По её словам, во время тревоги якобы возникла проблема с автоматическими замками, из-за чего образовалась очередь. Именно поэтому, утверждает та, она отправила ребят в соседний подъезд. Другие же белгородцы утверждают, что женщина уже не в первый раз не пускает посторонних в подъезд во время тревоги.
О ситуации узнали сотрудники правоохранительных органов: они уже организовали проверку. Глава управы № 9 Анатолий Здор рассказал ту же версию, что и женщина: у одной двери столпилось много людей, поэтому детей попросили забежать в другой подъезд.
Тем временем другие белгородцы утверждают, что уже сталкивались с подобным отношением горожан во время тревоги.
18-летнего члена белгородской банды подростков лишили гражданства Российской Федерации, сообщили в одном из Telegram-каналов. Парень был главарём скандально известной группировки.
Позже информацию подтвердили в ФСБ. Силовики объяснили, что уроженец Харькова привлекал к преступной деятельности молодых людей и распространял идеи о расовом превосходстве. Случайных прохожих парень избивал из-за национальной и расовой ненависти.
Напомним, что все шесть членов банды находятся в СИЗО. Правоохранительные органы уже завершили расследование уголовных дел, материалы рассмотрит суд. Парней обвиняют в покушении на убийство, разжигании национальной вражды и хулиганстве.