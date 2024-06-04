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Posted Сегодня, 14:09

Published Сегодня, 14:09

Modified Сегодня, 14:11

Updated Сегодня, 14:11

В Белгороде частично ограничат движение на одной из дорог

На одной из дорог в центре Белгорода уменьшится количество полос

4 июня 2024, 14:09
Фото: мэрия Белгорода
В Белгороде частично ограничат движение на одной из дорог

На дороге в Белгороде вновь ограничат движение транспорта

Автомобили на проспекте Ватутина временно будут ездить по одной полосе. Связано это с ремонтом. Об изменениях сообщили в городской администрации.

На проспекте Ватутина в районе моста через реку Везёлку планируют временно ограничить движение транспорта. Корректировки будут актуальны для участка от улицы Победы по направлению к улице Костюкова. Это связано с необходимостью проведения ремонта на данном участке дороги.

В мэрии Белгорода отметили, что общая полосность останется прежней — движение будет организовано по двум полосам. Это позволяет избыточная ширина дороги.

Точные сроки ограничения движения в администрации не назвали.

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#Александра Склярова#Город#Белгородская область#Ограничение движения#Мост#Ограничение#Новости Белгорода#Белгород
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