На одной из дорог в центре Белгорода уменьшится количество полос

Posted Сегодня, 14:09
Published Сегодня, 14:09
Modified Сегодня, 14:11
Updated Сегодня, 14:11
На проспекте Ватутина в районе моста через реку Везёлку планируют временно ограничить движение транспорта. Корректировки будут актуальны для участка от улицы Победы по направлению к улице Костюкова. Это связано с необходимостью проведения ремонта на данном участке дороги.
В мэрии Белгорода отметили, что общая полосность останется прежней — движение будет организовано по двум полосам. Это позволяет избыточная ширина дороги.
Точные сроки ограничения движения в администрации не назвали.