Mash: главаря скандально известной банды подростков в Белгороде лишили гражданства РФ

В начале мая сообщалось, что участники банды, шесть человек, находятся в СИЗО. Правоохранительные органы завершили расследование уголовных дел. Юношей обвиняют в покушении на убийство, разжигании национальной вражды и хулиганстве, в числе которого были кражи и применение насилия. Материалы направили в суд для рассмотрения.