Mash: главаря скандально известной банды подростков в Белгороде лишили гражданства РФ

Posted Сегодня, 06:50
Published Сегодня, 06:50
Modified Сегодня, 07:20
Updated Сегодня, 07:20
Telegram-канал Mash сообщает, что 18-летнего главаря белгородской банды подростков лишили гражданства РФ. Официального подтверждения этой информации не было.
Ранее сообщалось, что рассматривался вопрос о лишении гражданства РФ и родителей молодого человека. Известно, что фигурант дела ранее со своей семьёй проживал на Украине. После громкой истории проверку проводили в калужском УМВД, где выдали гражданство семье главаря банды.
В начале мая сообщалось, что участники банды, шесть человек, находятся в СИЗО. Правоохранительные органы завершили расследование уголовных дел. Юношей обвиняют в покушении на убийство, разжигании национальной вражды и хулиганстве, в числе которого были кражи и применение насилия. Материалы направили в суд для рассмотрения.