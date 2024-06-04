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Published Сегодня, 06:50

Modified Сегодня, 07:20

Updated Сегодня, 07:20

СИЗО

Mash: главаря скандально известной банды подростков в Белгороде лишили гражданства РФ

4 июня 2024, 06:50
Фото: 1MI
СИЗО

Главаря банды «боевых шмелей» в Белгороде могли лишить гражданства РФ

Сейчас 18-летний парень остаётся в СИЗО. Ранее стало известно, что уголовные дела по данной истории передали в суд. Однако официального подтверждения, что молодого человека лишили гражданства РФ, не было.

Telegram-канал Mash сообщает, что 18-летнего главаря белгородской банды подростков лишили гражданства РФ. Официального подтверждения этой информации не было.

Ранее сообщалось, что рассматривался вопрос о лишении гражданства РФ и родителей молодого человека. Известно, что фигурант дела ранее со своей семьёй проживал на Украине. После громкой истории проверку проводили в калужском УМВД, где выдали гражданство семье главаря банды.

В начале мая сообщалось, что участники банды, шесть человек, находятся в СИЗО. Правоохранительные органы завершили расследование уголовных дел. Юношей обвиняют в покушении на убийство, разжигании национальной вражды и хулиганстве, в числе которого были кражи и применение насилия. Материалы направили в суд для рассмотрения.

Что нового известно о деле банды подростков, избивавших жителей Белгорода?
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#Маргарита Водолажская#Общество#Белгородская область#Преступления#Новости Белгорода#Белгород#Банда#Банда подростков
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