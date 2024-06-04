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Published Сегодня, 14:20

Modified Сегодня, 14:22

Updated Сегодня, 14:22

В Белгороде прошла лития по умершим из-за обстрелов детям

15 из них уже не скажут родителям «люблю». Фоторепортаж с литии по погибшим детям

4 июня 2024, 14:20
Фото: bel.ru

В Белгороде прошла лития по умершим из-за обстрелов детям

4 мая, в международный День невинных детей-жертв агрессии, владыка Иоанн провёл в центре Белгорода богослужение по погибшим в ходе СВО детям Белгородской области.
Сюжет
Дети

Место выбрали неслучайное — посечённое осколками сердце на улице 50-летия Белгородской области. К его подножию до сих пор приносят детские игрушки и цветы, чтобы почтить память погибших от атак ВСУ 30 декабря и позже.

«В этот международный день, когда память безвинно убиенных жертв агрессии совершается по всей планете, мы вспоминаем жертвы, которые понесла земля святого Белогорья в эти месяцы. И 93 ребёнка пострадали за время проведения СВО на белгородской земле. 15 из них уже никогда не скажут своим родителям „люблю тебя“, не сделают по этой земле своих шагов, потому что они вошли в Царствие небесное», — заявил владыка Иоанн.

Митрополит считает, что погибшие ныне молятся на небесах о жителях святого Белогорья «для того, чтобы мы выстояли, чтобы мы явили свою волю быть независимыми, быть самобытными и созидать великое».

На литии также присутствовали мэр Белгорода Валентин Демидов и замгубернатора Ольга Медведева.

Смотрите наш фоторепортаж с места событий.

Фото: bel.ru

Владыка отметил, что сегодняшняя служба и молитва — «проявление любви».

«Мы сегодня помолились за всех людей, пострадавших на планете нашей. И в 20-м веке, и в 21-м. Память о них говорит о том, что любовь побеждает страх и ненависть».

Закончили литию возложением цветов.

Владыка Иоанн: 93 ребёнка пострадали за время проведения СВО на белгородской земле
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