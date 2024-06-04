«Это не ваш подъезд, уходите»: белгородцы тоже не смогли спрятаться во время РО

Белгородцы обратили в социальных сетях внимание на видео, где старшая по дому № 15 по улице Шаландина во время ракетной опасности не пустила в подъезд детей, которые в этот момент играли во дворе. Горожанка рассказала, что такой случай далеко не единственный.