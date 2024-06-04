«Это не ваш подъезд, уходите»: белгородцы тоже не смогли спрятаться во время РО

Posted Сегодня, 14:29
Published Сегодня, 14:29
Modified Сегодня, 14:31
Updated Сегодня, 14:31
Белгородцы обратили в социальных сетях внимание на видео, где старшая по дому № 15 по улице Шаландина во время ракетной опасности не пустила в подъезд детей, которые в этот момент играли во дворе. Горожанка рассказала, что такой случай далеко не единственный.
Моя дочь столкнулась с такой же ситуацией. 24 мая в 18:44 в момент авиационной опасности детей не пустили в подъезд пожилые женщины и молодая пара, которые до начала опасности сидели у подъезда № 2 по улице Железнякова, 15б, со словами: «Это не ваш подъезд, уходите отсюда, идите в другой». Говорить о порядочности и человечности этих людей не приходится, но всё же, что делать в подобных ситуациях? Есть ли какие-то меры воздействия на подобных граждан?
задала вопрос белгородка
На обращение женщины отреагировали в мэрии Белгорода. Представители городской администрации поблагодарили жительницу за освещение данной проблемы и пообещали провести разъяснительную беседу, чтобы пресечь повторение подобной ситуации в будущем.