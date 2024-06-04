bel.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума
bel.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума

Posted Сегодня, 14:29

Published Сегодня, 14:29

Modified Сегодня, 14:31

Updated Сегодня, 14:31

Белгородцы рассказали о новых ситуациях, когда их не пускали в МКД при обстрелах

«Это не ваш подъезд, уходите»: белгородцы тоже не смогли спрятаться во время РО

4 июня 2024, 14:29
Фото: 1MI

Белгородцы рассказали о новых ситуациях, когда их не пускали в МКД при обстрелах

Белгородцы рассказали, что некоторые жители МКД не пускают детей и взрослых в дома во время ракетных опасностей, вынуждая их оставаться под открытым небом. В мэрии прокомментировали одну из подобных ситуаций.

Белгородцы обратили в социальных сетях внимание на видео, где старшая по дому № 15 по улице Шаландина во время ракетной опасности не пустила в подъезд детей, которые в этот момент играли во дворе. Горожанка рассказала, что такой случай далеко не единственный.

Моя дочь столкнулась с такой же ситуацией. 24 мая в 18:44 в момент авиационной опасности детей не пустили в подъезд пожилые женщины и молодая пара, которые до начала опасности сидели у подъезда № 2 по улице Железнякова, 15б, со словами: «Это не ваш подъезд, уходите отсюда, идите в другой». Говорить о порядочности и человечности этих людей не приходится, но всё же, что делать в подобных ситуациях? Есть ли какие-то меры воздействия на подобных граждан?
задала вопрос белгородка

На обращение женщины отреагировали в мэрии Белгорода. Представители городской администрации поблагодарили жительницу за освещение данной проблемы и пообещали провести разъяснительную беседу, чтобы пресечь повторение подобной ситуации в будущем.

Поступок белгородки, не пустившей детей в подъезд во время РО, проверит полиция
Узнать подробнее
Читайте также:
Старшая по дому объяснила, почему не пустила детей в подъезд во время РО в БелгородеВо время ракетной опасности в Белгороде старшая по дому не пустила детей в подъезд
#Александра Склярова#Город#Белгородская область#Новости Белгорода#Белгород#Подъезды#Укрытие#Ракетная опасность
Подпишитесь
ВСУ атаковали штаб по восстановлению жилья под Белгородом: ранены женщина и замглавы
Сегодня, 13:54
15 из них уже не скажут родителям «люблю». Фоторепортаж с литии по погибшим детям
Сегодня, 14:20
Гладков рассказал о чиновнике, погибшем при ЧП в Белгородской области
Сегодня, 13:24
Поступок белгородки, не пустившей детей в подъезд во время РО, проверит полиция
Сегодня, 11:25
«Каждый день атаки»: «Агро-Белогорье» прокомментировало ЧП с автобусом в приграничье
Сегодня, 13:34
«Белгородэнерго» обеспечило мощностью 17 агропредприятий и фермерских хозяйств
Сегодня, 11:41
"