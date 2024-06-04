«Каждый день атаки»: «Агро-Белогорье» прокомментировало ЧП с автобусом в приграничье

По словам Владимира Зотова, в мае практически ежедневно фиксировались атаки ВСУ на производство и автодороги. В результате ударов девять сотрудников холдинга погибли. Несколько ЧП зарегистрированы на этой неделе — полностью сгорели две единицы спецтехники.