«Каждый день атаки»: «Агро-Белогорье» прокомментировало ЧП с автобусом в приграничье

Posted Сегодня, 13:34
Published Сегодня, 13:34
Modified Сегодня, 13:36
Updated Сегодня, 13:36
По словам Владимира Зотова, в мае практически ежедневно фиксировались атаки ВСУ на производство и автодороги. В результате ударов девять сотрудников холдинга погибли. Несколько ЧП зарегистрированы на этой неделе — полностью сгорели две единицы спецтехники.
Всего с 2022 года на предприятии повреждено 35 транспортных средств, семь из которых не подлежит ремонту.
Кроме того, Зотов сообщил, что сегодня утром, 4 июня, ВСУ снова атаковали автобус сторонней пассажирской компании. Водитель получил контузию, работников холдинга в авто не было.
В течение двух недель в холдинг поступят дополнительные бронекомплекты для работников. Их количество увеличится до тысячи. Также в целях безопасности ГК приобрела бронированный автомобиль, оснащённый средствами РЭБ. До конца месяца ожидается поставка бронеавтомобиля «Буран».
Зотов добавил, что с начала весны этого года холдинг выделил дополнительно 280 млн рублей на обеспечение безопасности и материальную поддержку сотрудников.