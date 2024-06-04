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Posted Сегодня, 13:34

Published Сегодня, 13:34

Modified Сегодня, 13:36

Updated Сегодня, 13:36

Последствия атак ВСУ

«Каждый день атаки»: «Агро-Белогорье» прокомментировало ЧП с автобусом в приграничье

4 июня 2024, 13:34
Фото: Telegram-канал Владимира Зотова
Последствия атак ВСУ

В «Агро-Белогорье» рассказали о потерях с начала СВО

На мясоперерабатывающем заводе прошло заседание оперативного штаба ГК. Провели его после сегодняшнего ЧП в Борисовском районе. Подробности рассказал Владимир Зотов.

По словам Владимира Зотова, в мае практически ежедневно фиксировались атаки ВСУ на производство и автодороги. В результате ударов девять сотрудников холдинга погибли. Несколько ЧП зарегистрированы на этой неделе — полностью сгорели две единицы спецтехники.

Всего с 2022 года на предприятии повреждено 35 транспортных средств, семь из которых не подлежит ремонту.

Кроме того, Зотов сообщил, что сегодня утром, 4 июня, ВСУ снова атаковали автобус сторонней пассажирской компании. Водитель получил контузию, работников холдинга в авто не было.

В течение двух недель в холдинг поступят дополнительные бронекомплекты для работников. Их количество увеличится до тысячи. Также в целях безопасности ГК приобрела бронированный автомобиль, оснащённый средствами РЭБ. До конца месяца ожидается поставка бронеавтомобиля «Буран».

Зотов добавил, что с начала весны этого года холдинг выделил дополнительно 280 млн рублей на обеспечение безопасности и материальную поддержку сотрудников.

Последствия атак ВСУПоследствия атак ВСУ
Последствия атак ВСУПоследствия атак ВСУ
Последствия атак ВСУПоследствия атак ВСУ
Последствия атак ВСУ
Фото: Telegram-канал Владимира Зотова
ВСУ вновь атаковали дроном автобус «Агро-Белогорья», есть пострадавший
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#Алина Харина#Общество#Белгородская область#Агро-Белогорье#Новости Белгорода#Владимир зотов#Белгород#Разрушения#Атака ВСУ
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