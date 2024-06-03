«Агро-Белогорье» не до конца обеспечило безопасность сотрудников при перевозке

Об этом сообщил глава Борисовского района Владимир Переверзев. Он отметил, что автотранспорт, который перевозит работников предприятия, не до конца укомплектован бронежилетами и касками. Также не везде есть бронеплёнка.

В ходе оперсовещания власти обсудили меры безопасности при перевозке сотрудников предприятий в приграничье на примере Борисовского района. Глава муниципалитета Владимир Переверзев рассказал, что в приграничной зоне с напряжённой оперативной обстановкой находятся четыре сельскохозяйственных предприятия и биогазовая станция, куда производится подвоз сотрудников. Производства относятся к ГК «Агро-Белогорье» и ООО «Белгранкорм». Глава добавил, что в «Агро-Белогорье» входят три свинокомплекса (пять производственных площадок). На всех площадках закрепили оперативных дежурных и ответственных за маршруты движения транспортных средств. Автотранспорт оклеен бронеплёнкой, но не в полном объёме. Перестроены маршруты движения транспорта с учётом оперативной обстановки. Транспорт укомплектован тактическими аптечками, и все сотрудники прошли инструктаж по оказанию доврачебной медицинской помощи. Автотранспорт укомплектован бронежилетами и касками, но также в неполном объёме. Нет автомобильных систем РЭБ. Их доставят до конца июня. При этом на двух производственных площадках деятельность приостановлена, подвоз людей не происходит. Переверзев добавил, что ЧП, которое произошло 30 мая, показало, что не все решения оперштаба были выполнены. К примеру, не обеспечена доставка работников малыми группами, нет средств защиты. Что касается предприятия «Белгранкорм», все рекомендуемые меры безопасности компания выполнила в полном объёме: автобусы оклеены бронеплёнкой, укомплектованы аптечками, средствами индивидуальной защиты, установлены РЭБ и детекторы дронов, на всех производственных площадках есть укрытия и определены ответственные лица, которые отвечают за безопасность. Глава региона Вячеслав Гладков отметил, что медлительность в принятии решений в итоге заканчивается гибелью людей. Есть ещё предприятие, которое не выполняет предписания оперативного штаба. Я считаю, что нужно обеспечивать контроль и не выпускать транспорт при отсутствии выполнения мер безопасности. Были бы средства защиты, людей можно было бы спасти. Вячеслав Гладков Белгород победил во всероссийском конкурсе МЧС «Мой город — без опасностей» Узнать подробнее Читайте также: В Крыму безопаснее, чем в Белгородской области? Так считает сенатор «Угроза утонуть уже не так актуальна». Безопасно ли сейчас на пляжах Белгорода? Решившим сдавать ЕГЭ белгородцев выделили дополнительные дни для безопасности