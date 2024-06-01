Белгород победил во всероссийском конкурсе МЧС «Мой город — без опасностей»

Posted Сегодня, 08:18
Published Сегодня, 08:18
Modified Сегодня, 08:20
Updated Сегодня, 08:20
Уточняется, что конкурсное жюри высоко оценило «опыт работы ГОЧС областной столицы в текущих условиях приграничья». Отдельно комиссия отметила «качество и развитие» белгородской системы оповещения населения. Речь, вероятно, идёт о громкоговорителях, сиренах и приложении МЧС с уведомлениями об обстрелах.
Награду вручили начальнику ГОЧС Белгорода Николаю Лебедеву.
Отметим, что в 2021 году Белгород уже брал награду в этом конкурсе. Тогда столица области стала одним из лучших среди городов с населением до 400 тысяч. При этом в проекте «Мой город — без опасностей» от МЧС оценивали не только готовность участников к ЧС, но и практики по обеспечению безопасности. Организаторы также пытались повысить «мотивацию и соревновательный дух среди руководителей».