Белгород победил во всероссийском конкурсе МЧС «Мой город — без опасностей»

Отметим, что в 2021 году Белгород уже брал награду в этом конкурсе. Тогда столица области стала одним из лучших среди городов с населением до 400 тысяч. При этом в проекте «Мой город — без опасностей» от МЧС оценивали не только готовность участников к ЧС, но и практики по обеспечению безопасности. Организаторы также пытались повысить «мотивацию и соревновательный дух среди руководителей».