МЧС предупредило о чрезвычайной опасности пожаров в Белгородской области 27 мая

Posted Сегодня, 12:42
Published Сегодня, 12:42
Modified Сегодня, 12:44
Updated Сегодня, 12:44
27 мая в Белгородской области местами ожидается чрезвычайная пожароопасность. Показатель достигнет 10 000°С — высокого пятого класса опасности.
Спасатели также напоминают, что в регионе введён особый противопожарный режим. Жаркая погода способствует возникновению, а также быстрому распространению пожара. Местных жителей призывают соблюдать требования пожарной безопасности.
Напомним, что за первые четыре месяца 2024 года в области зарегистрировали 601 пожар. Наибольшее количество возгораний происходило в частных домах и на ландшафте.