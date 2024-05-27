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МЧС предупредило о чрезвычайной опасности пожаров в Белгородской области 27 мая

МЧС предупредило о чрезвычайной опасности пожаров в Белгородской области 27 мая

27 мая 2024, 12:42
Фото: Изображение Midjourney
Показатель пожарной опасности достигнет высокого пятого класса, сообщили в региональном МЧС.
Сюжет
МЧС

27 мая в Белгородской области местами ожидается чрезвычайная пожароопасность. Показатель достигнет 10 000°С — высокого пятого класса опасности.

Спасатели также напоминают, что в регионе введён особый противопожарный режим. Жаркая погода способствует возникновению, а также быстрому распространению пожара. Местных жителей призывают соблюдать требования пожарной безопасности.

Напомним, что за первые четыре месяца 2024 года в области зарегистрировали 601 пожар. Наибольшее количество возгораний происходило в частных домах и на ландшафте.

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#Алина Харина#Общество#Белгородская область#МЧС#Пожары#Температура воздуха#Белгород
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