Из-за неосторожного курения? При пожарах в 2024 году погибли 28 белгородцев

В среднем каждый день на территории региона случается порядка пяти пожаров, а с летальным исходом — каждый 21. Наибольшее количество возгораний происходит в частных домах — 280 штук или 47% и на ландшафте — 251 пожар или 42%. В основном возгорания с гибелью людей происходят в сельской местности из-за неисправного электрооборудования или от неосторожного курения в состоянии алкогольного опьянения.