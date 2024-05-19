Из-за неосторожного курения? При пожарах в 2024 году погибли 28 белгородцев

Posted Сегодня, 10:09
Published Сегодня, 10:09
Modified Сегодня, 10:11
Updated Сегодня, 10:11
За первые четыре месяца 2024 года в Белгородской области зарегистрировали 601 пожар, в результате чего погибли 28 человек. Ещё 44 удалось спасти, а 734 — эвакуировать.
При этом прямой материальный ущерб от возгораний составил более 109 миллионов рублей. Материальные ценности стоимостью более 180 миллионов рублей удалось эвакуировать из загоревшихся объектов.
В среднем каждый день на территории региона случается порядка пяти пожаров, а с летальным исходом — каждый 21. Наибольшее количество возгораний происходит в частных домах — 280 штук или 47% и на ландшафте — 251 пожар или 42%. В основном возгорания с гибелью людей происходят в сельской местности из-за неисправного электрооборудования или от неосторожного курения в состоянии алкогольного опьянения.
Чаще всего к пожарам приводят: неосторожное обращение с огнём — 296 возгораний, нарушение эксплуатации электрооборудования — 171 и нарушение правил и эксплуатации печей — 51 пожар.