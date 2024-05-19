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За первые четыре месяца 2024 года в пожарах погибли 28 белгородцев

Из-за неосторожного курения? При пожарах в 2024 году погибли 28 белгородцев

19 мая 2024, 10:09
Фото: Изображение Midjourney

За первые четыре месяца 2024 года в пожарах погибли 28 белгородцев

Всего в Белгородской области за первые четыре месяца 2024 года случился 601 пожар, в которых погибли 28 человек и пострадало имущество стоимостью более 109 миллионов рублей. Подробную статистику опубликовали в региональном МЧС.
Сюжет
Пожар

За первые четыре месяца 2024 года в Белгородской области зарегистрировали 601 пожар, в результате чего погибли 28 человек. Ещё 44 удалось спасти, а 734 — эвакуировать.

При этом прямой материальный ущерб от возгораний составил более 109 миллионов рублей. Материальные ценности стоимостью более 180 миллионов рублей удалось эвакуировать из загоревшихся объектов.

В среднем каждый день на территории региона случается порядка пяти пожаров, а с летальным исходом — каждый 21. Наибольшее количество возгораний происходит в частных домах — 280 штук или 47% и на ландшафте — 251 пожар или 42%. В основном возгорания с гибелью людей происходят в сельской местности из-за неисправного электрооборудования или от неосторожного курения в состоянии алкогольного опьянения.

Чаще всего к пожарам приводят: неосторожное обращение с огнём — 296 возгораний, нарушение эксплуатации электрооборудования — 171 и нарушение правил и эксплуатации печей — 51 пожар.

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