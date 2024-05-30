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Published Сегодня, 14:06

Modified Сегодня, 14:08

Updated Сегодня, 14:08

В Белгородской области рассказали подробнее про погибшего сотрудника МЧС

Каким был погибший начальник поисково-спасательной службы Белгородской области?

30 мая 2024, 14:06
Фото: «‎ Белгород-медиа»‎‎

В Белгородской области рассказали подробнее про погибшего сотрудника МЧС

Валерий Тесленко, возглавлявший поисково-спасательную службу Белгородской области, героически погиб 14 мая 2024 года при исполнении служебного долга. Подробнее о нём рассказали «‎Белгород-медиа»‎

Валерий Тесленко, который возглавлял поисково-спасательную службу Белгородской области, героически погиб 14 мая 2024 года при исполнении служебного долга. Он всегда был в рядах своих товарищей, самоотверженно спасал людей, за что его планировали наградить орденом Мужества, но не успел получить эту награду.

«Он был человеком с большой буквы, он знал работу, знал людей, знал, как всем помочь. Он со всеми общался, помимо работы», — говорит один из его коллег.

Мужчина говорил, что спасатель — это профессионал, знающий своё дело, умеющий очень быстро думать. Иван Бровко, заместитель начальника поисково-спасательной службы Белгородской области, рассказал, что в кабинете ничего не меняли, оставили всё, как было при Тесленко: «‎Это дань памяти великому человеку».‎

Утром 12 мая он не остался в стороне и одним из первых приехал на место крушения дома на Щорса. Валерий помогал спасать людей из-под завалов, за что его должны были наградить орденом Мужества. Но 14 мая при исполнении служебных обязанностей спасатель погиб. У него осталась жена и 14-летний сын.

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#Маргарита Водолажская#Белгородская область#Белгород
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