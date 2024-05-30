Каким был погибший начальник поисково-спасательной службы Белгородской области?

Posted Сегодня, 14:06
Published Сегодня, 14:06
Modified Сегодня, 14:08
Updated Сегодня, 14:08
Валерий Тесленко, который возглавлял поисково-спасательную службу Белгородской области, героически погиб 14 мая 2024 года при исполнении служебного долга. Он всегда был в рядах своих товарищей, самоотверженно спасал людей, за что его планировали наградить орденом Мужества, но не успел получить эту награду.
«Он был человеком с большой буквы, он знал работу, знал людей, знал, как всем помочь. Он со всеми общался, помимо работы», — говорит один из его коллег.
Мужчина говорил, что спасатель — это профессионал, знающий своё дело, умеющий очень быстро думать. Иван Бровко, заместитель начальника поисково-спасательной службы Белгородской области, рассказал, что в кабинете ничего не меняли, оставили всё, как было при Тесленко: «Это дань памяти великому человеку».
Утром 12 мая он не остался в стороне и одним из первых приехал на место крушения дома на Щорса. Валерий помогал спасать людей из-под завалов, за что его должны были наградить орденом Мужества. Но 14 мая при исполнении служебных обязанностей спасатель погиб. У него осталась жена и 14-летний сын.