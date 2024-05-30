Каким был погибший начальник поисково-спасательной службы Белгородской области?

Утром 12 мая он не остался в стороне и одним из первых приехал на место крушения дома на Щорса. Валерий помогал спасать людей из-под завалов, за что его должны были наградить орденом Мужества. Но 14 мая при исполнении служебных обязанностей спасатель погиб. У него осталась жена и 14-летний сын.