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Posted Сегодня, 13:48

Published Сегодня, 13:48

Modified Сегодня, 13:48

Updated Сегодня, 13:48

Спасённую в Белгороде собаку передали хозяйке

Спасение Жорика: в Белгороде из теплового коллектора достали французского бульдога

22 апреля 2024, 13:48
Фото: МЧС России по Белгородской области
Спасённую в Белгороде собаку передали хозяйке

Пропавшую в Белгороде собаку сотрудники МЧС нашли в тепловом коллекторе

На прогулке французский бульдог Жорик побежал за кошкой, а затем семья не смогла его найти. Выяснилось, что собака попала в тепловой коллектор. Спасти пса помогли белгородские сотрудники МЧС. «Потеряшку» уже вернули хозяйке.

Прохожие позвонили диспетчеру ЕДДС и сообщили о том, что на улице Крупской в Белгороде слышен стон собаки из теплового коллектора. Горожане не смогли самостоятельно добраться до животного и обратились за помощью в службу спасения.

Сотрудники УГОЧС города Белгорода прибыли на место происшествия. Спасатели решили отрезать металлический лист у теплового коллектора, чтобы добраться до животного. Потом специалисты извлекли пса.

Спасённым оказался французский бульдог, который сам шёл на руки к людям. Сотрудники МЧС поняли, что у собаки, скорее всего, есть хозяин.

Спасатели запросили проверку социальных сетей на объявления о пропаже собак данной породы. Диспетчеры оперативно нашли объявление о пропаже пса по кличке Жорик и связались с его хозяйкой.

Оказалось, что во время прогулки Жорик убежал за бездомной кошкой и пропал. Семья пыталась найти его, но результатов не было. Единственное, что помогло в поисках — это размещение объявления о его пропаже.

Спасение пса Жорика в Белгороде Спасение пса Жорика в Белгороде
Спасение пса Жорика в Белгороде Спасение пса Жорика в Белгороде
Спасение пса Жорика в БелгородеСпасение пса Жорика в Белгороде
Спасение пса Жорика в Белгороде
Фото: МЧС России по Белгородской области
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