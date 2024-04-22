Спасение Жорика: в Белгороде из теплового коллектора достали французского бульдога

Posted Сегодня, 13:48
Published Сегодня, 13:48
Modified Сегодня, 13:48
Updated Сегодня, 13:48
Прохожие позвонили диспетчеру ЕДДС и сообщили о том, что на улице Крупской в Белгороде слышен стон собаки из теплового коллектора. Горожане не смогли самостоятельно добраться до животного и обратились за помощью в службу спасения.
Сотрудники УГОЧС города Белгорода прибыли на место происшествия. Спасатели решили отрезать металлический лист у теплового коллектора, чтобы добраться до животного. Потом специалисты извлекли пса.
Спасённым оказался французский бульдог, который сам шёл на руки к людям. Сотрудники МЧС поняли, что у собаки, скорее всего, есть хозяин.
Спасатели запросили проверку социальных сетей на объявления о пропаже собак данной породы. Диспетчеры оперативно нашли объявление о пропаже пса по кличке Жорик и связались с его хозяйкой.
Оказалось, что во время прогулки Жорик убежал за бездомной кошкой и пропал. Семья пыталась найти его, но результатов не было. Единственное, что помогло в поисках — это размещение объявления о его пропаже.