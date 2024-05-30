В Крыму безопаснее, чем в Белгородской области? Так считает сенатор

Posted Сегодня, 14:23
Published Сегодня, 14:23
Modified Сегодня, 14:25
Updated Сегодня, 14:25
В течение последних двух лет в Крыму не зарегистрировали ни одного случая, в результате которого пострадал бы человек, отдыхающий на полуострове. По словам сенатора от Крыма Сергея Цекова, обстановка в Белгородской области значительно более тяжёлая.
«Количество пострадавших в Крыму гораздо меньше, чем в той же самой Белгородской области. За кого мы, крымчане, по-настоящему беспокоимся, конечно, за тех, кто проживает в Белгороде. Знаем, что там ситуация гораздо хуже, чем у нас», — сказал Цеков.
Сообщается, что министерство обороны РФ уничтожило восемь ракет ATACMS над Азовским морем. Также над Чёрным морем возле побережья Крыма были перехвачены восемь беспилотников и два безэкипажных катера. В результате падения обломков в Керчи также были повреждены остекления двух паромных переправ.
Николай Лукашенко, глава крымского Минтранса, сообщил, что пострадавших среди мирного населения нет, переправа восстановится после оценки повреждений.