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Published Сегодня, 14:23

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Updated Сегодня, 14:25

Сенатор Цеков считает, что в Крыму сейчас безопаснее, чем в Белгородской области

В Крыму безопаснее, чем в Белгородской области? Так считает сенатор

30 мая 2024, 14:23
Фото: 1MI

Сенатор Цеков считает, что в Крыму сейчас безопаснее, чем в Белгородской области

За два года в Крыму не было зафиксировано ни одного случая, когда пострадал бы отдыхающий. Крымский сенатор сообщил, что ситуация в Белгородской области значительно хуже. Это он рассказал изданию «Говорит Москва».
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Отдых

В течение последних двух лет в Крыму не зарегистрировали ни одного случая, в результате которого пострадал бы человек, отдыхающий на полуострове. По словам сенатора от Крыма Сергея Цекова, обстановка в Белгородской области значительно более тяжёлая.

«Количество пострадавших в Крыму гораздо меньше, чем в той же самой Белгородской области. За кого мы, крымчане, по-настоящему беспокоимся, конечно, за тех, кто проживает в Белгороде. Знаем, что там ситуация гораздо хуже, чем у нас», — сказал Цеков.

Сообщается, что министерство обороны РФ уничтожило восемь ракет ATACMS над Азовским морем. Также над Чёрным морем возле побережья Крыма были перехвачены восемь беспилотников и два безэкипажных катера. В результате падения обломков в Керчи также были повреждены остекления двух паромных переправ.

Николай Лукашенко, глава крымского Минтранса, сообщил, что пострадавших среди мирного населения нет, переправа восстановится после оценки повреждений.

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