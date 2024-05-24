Решившим сдавать ЕГЭ белгородцев выделили дополнительные дни для безопасности

Ранее сообщалось, что выпускники школ, которые не будут сдавать ЕГЭ, получат аттестаты с 1 по 7 июня. Те, кто принял решение сдавать экзамены, получат документ об окончании школы до 29 июня. Если выпускник решит пересдать экзамен 4 и 5 июля, то в этом случае аттестат он получит до 19 июля.