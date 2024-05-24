Решившим сдавать ЕГЭ белгородцев выделили дополнительные дни для безопасности

Posted Сегодня, 06:38
Published Сегодня, 06:38
Modified Сегодня, 06:40
Updated Сегодня, 06:40
Белгородские одиннадцатиклассники получили дополнительные меры поддержки для сдачи экзаменов. У ребят в муниципалитетах, где непростая оперативная обстановка, есть возможность получить аттестаты без экзаменов по текущей успеваемости. Но, несмотря на эти меры, две тысячи школьников приняли решение сдавать ЕГЭ.
В целях безопасности для детей были предусмотрены дополнительные дни сдачи экзаменов. Всю информацию родители и школьники смогут узнать через директоров школ, классных руководителей, министерство образования области и региональное правительство, уточнил Вячеслав Гладков.
Ранее сообщалось, что выпускники школ, которые не будут сдавать ЕГЭ, получат аттестаты с 1 по 7 июня. Те, кто принял решение сдавать экзамены, получат документ об окончании школы до 29 июня. Если выпускник решит пересдать экзамен 4 и 5 июля, то в этом случае аттестат он получит до 19 июля.