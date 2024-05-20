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Posted Сегодня, 12:07

Published Сегодня, 12:07

Modified Сегодня, 12:09

Updated Сегодня, 12:09

Белгородцам напомнили о расписании сдачи ЕГЭ и ОГЭ в 2024 году

В белгородском минобре опубликовали точное расписание ГИА-2024

20 мая 2024, 12:07
Фото: Изображение Midjourney

Белгородцам напомнили о расписании сдачи ЕГЭ и ОГЭ в 2024 году

Стало известно точное расписание сдачи выпускных экзаменов. Подробности сообщили в региональном министерстве образования.
Сюжет
ЕГЭ

В региональном министерстве образования белгородским родителям и школьникам напомнили о датах сдачи ОГЭ и ЕГЭ. Основной период сдачи выпускных экзаменов пройдёт с 21 мая до 14 июня. Резервные дни запланированы с 13 июня по 5 июля.

Итак, экзамены одиннадцатиклассники напишут 23, 28 и 31 мая, а также 4, 7, 8 и 11 июня, а девятиклассники — 21, 22, 27 и 30 мая и 3, 6, 10 и 14 июня. Пересдачу для учеников 9-х классов проведут с 24 июня по 2 июля, для 11-х классов — с 13 июня по 5 июля.

Подробное расписание экзаменов — на картинке ниже.

Расписание ГИА-2024Расписание ГИА-2024
Расписание ГИА-2024
Фото: минобр Белгородской области

Ранее в минобре Белгородской области напоминали о порядке действий перед сдачей экзаменов. Также редакция Бел.Ру собирала всю известную о ГИА-2024 информацию.

ЕГЭ-2024: что белгородским ученикам следует знать о сдаче выпускных экзаменов?
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#Александра Склярова#Белгородская область#ЕГЭ#Школа#Экзамены#Белгород#Гиа
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