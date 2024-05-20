В белгородском минобре опубликовали точное расписание ГИА-2024

Posted Сегодня, 12:07
Published Сегодня, 12:07
Modified Сегодня, 12:09
Updated Сегодня, 12:09
В региональном министерстве образования белгородским родителям и школьникам напомнили о датах сдачи ОГЭ и ЕГЭ. Основной период сдачи выпускных экзаменов пройдёт с 21 мая до 14 июня. Резервные дни запланированы с 13 июня по 5 июля.
Итак, экзамены одиннадцатиклассники напишут 23, 28 и 31 мая, а также 4, 7, 8 и 11 июня, а девятиклассники — 21, 22, 27 и 30 мая и 3, 6, 10 и 14 июня. Пересдачу для учеников 9-х классов проведут с 24 июня по 2 июля, для 11-х классов — с 13 июня по 5 июля.
Подробное расписание экзаменов — на картинке ниже.
Ранее в минобре Белгородской области напоминали о порядке действий перед сдачей экзаменов. Также редакция Бел.Ру собирала всю известную о ГИА-2024 информацию.