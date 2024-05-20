В белгородском минобре опубликовали точное расписание ГИА-2024

Итак, экзамены одиннадцатиклассники напишут 23, 28 и 31 мая, а также 4, 7, 8 и 11 июня, а девятиклассники — 21, 22, 27 и 30 мая и 3, 6, 10 и 14 июня. Пересдачу для учеников 9-х классов проведут с 24 июня по 2 июля, для 11-х классов — с 13 июня по 5 июля.