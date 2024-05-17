Будут ли сдавать белгородские выпускники ЕГЭ за пределами России?

Posted Сегодня, 08:01
Published Сегодня, 08:01
Modified Сегодня, 08:03
Updated Сегодня, 08:03
По словам чиновника, при необходимости одиннадцатиклассники Белгородской области могут сдать ЕГЭ за пределами России. Базу с данными передадут в посольства той или иной страны.
Но пока подобных прецедентов не было.
Вместе с тем чиновник напомнил, что сдать экзамен выпускники могут как в Белгородской области, но в безопасных муниципалитетах, так и за пределами региона. Определиться с местом сдачи ЕГЭ можно до 20 мая.
Для тех, кто решил сдавать экзамен в регионе, будет организован подвоз до пункта сдачи. Это касается приграничных муниципалитетов. Также довезти ребёнка до нужного места родители могут самостоятельно.