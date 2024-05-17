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Published Сегодня, 08:01

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Updated Сегодня, 08:03

Белгородский министр рассказал о возможности сдачи ЕГЭ за границей

Будут ли сдавать белгородские выпускники ЕГЭ за пределами России?

17 мая 2024, 08:01
Фото: 1MI

Белгородский министр рассказал о возможности сдачи ЕГЭ за границей

Сдать выпускной экзамен за пределами России белгородские выпускники могут, но таких прецедентов нет. Подробнее сообщил глава регионального министерства образования Андрей Милёхин.
Сюжет
ЕГЭ

По словам чиновника, при необходимости одиннадцатиклассники Белгородской области могут сдать ЕГЭ за пределами России. Базу с данными передадут в посольства той или иной страны.

Но пока подобных прецедентов не было.

Вместе с тем чиновник напомнил, что сдать экзамен выпускники могут как в Белгородской области, но в безопасных муниципалитетах, так и за пределами региона. Определиться с местом сдачи ЕГЭ можно до 20 мая.

Для тех, кто решил сдавать экзамен в регионе, будет организован подвоз до пункта сдачи. Это касается приграничных муниципалитетов. Также довезти ребёнка до нужного места родители могут самостоятельно.

50 выпускников будут сдавать ЕГЭ за пределами Белгородской области
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#Кристина Семенчук#Белгородская область#ЕГЭ#Россия#Муниципалитеты#Выпускники#Регион#Страны#Белгород#База данных#Андрей Милёхин#Министерство образования
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