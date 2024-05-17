50 выпускников будут сдавать ЕГЭ за пределами Белгородской области

Posted Сегодня, 07:13
Published Сегодня, 07:13
Modified Сегодня, 07:15
Updated Сегодня, 07:15
По данным чиновника, порядка 50 одинадцатиклассников решили сдавать экзамены за пределами Белгородской области. На 14 мая писать ЕГЭ школьники будут в Москве и Московской области, Санкт-Петербурге, Томской, Курской, Новосибирской, Липецкой, Воронежской областях, Краснодарском крае, Республике Алтай, Республике Башкортостан и Удмуртии.
Но география сдачи белгородскими выпускниками ЕГЭ может измениться, поскольку сделать свой выбор о месте сдачи экзамена школьники могут до 20 мая.
Также сдавать экзамены белгородцы смогут по месту проживания. При этом в приграничных муниципалитетах и на приравненных к ним территориях пунктов проведения экзаменов не будет. Поэтому будет осуществлён подвоз.
А ещё сдавать ЕГЭ школьники могут на территории Белгородской области по месту пребывания. В этом случае можно приехать в пункт проведения экзаменов в свой город или сдавать ЕГЭ в школе, которая находятся рядом с местом пребывания.