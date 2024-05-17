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Published Сегодня, 07:13

Modified Сегодня, 07:15

Updated Сегодня, 07:15

50 выпускников будут сдавать ЕГЭ за пределами Белгородской области

50 выпускников будут сдавать ЕГЭ за пределами Белгородской области

17 мая 2024, 07:13
Фото: 1MI
Об этом сообщил региональный министр образования Андрей Милёхин. При этом количество и география сдачи экзаменов может измениться, поскольку свой выбор выпускники смогут сделать до 20 мая.
Сюжет
ЕГЭ

По данным чиновника, порядка 50 одинадцатиклассников решили сдавать экзамены за пределами Белгородской области. На 14 мая писать ЕГЭ школьники будут в Москве и Московской области, Санкт-Петербурге, Томской, Курской, Новосибирской, Липецкой, Воронежской областях, Краснодарском крае, Республике Алтай, Республике Башкортостан и Удмуртии.

Но география сдачи белгородскими выпускниками ЕГЭ может измениться, поскольку сделать свой выбор о месте сдачи экзамена школьники могут до 20 мая.

Также сдавать экзамены белгородцы смогут по месту проживания. При этом в приграничных муниципалитетах и на приравненных к ним территориях пунктов проведения экзаменов не будет. Поэтому будет осуществлён подвоз.

А ещё сдавать ЕГЭ школьники могут на территории Белгородской области по месту пребывания. В этом случае можно приехать в пункт проведения экзаменов в свой город или сдавать ЕГЭ в школе, которая находятся рядом с местом пребывания.

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#Кристина Семенчук#Белгородская область#ЕГЭ#Выпускники#Экзамены#Белгород#Министр образования
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