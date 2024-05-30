«Угроза утонуть уже не так актуальна». Безопасно ли сейчас на пляжах Белгорода?

На данный момент на пляже оборудовано четыре укрытия. В случае, если количество посетителей прогулочной зоны вырастет, мэрия установит ещё несколько бетонных модулей. Также Гудыменко отметил, что спасательный корпус оснащён мобильными плавательными средствами, способными доставить помощь в любую точку водоёма в короткие сроки.