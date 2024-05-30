«Угроза утонуть уже не так актуальна». Безопасно ли сейчас на пляжах Белгорода?

Posted Сегодня, 12:12
Published Сегодня, 12:12
Modified Сегодня, 12:14
Updated Сегодня, 12:14
Комментируя ситуацию, Эдуард Гудыменко сообщил следующее:
«Городские службы стараются изо всех сил для того, чтобы купальный сезон начался вовремя. Был проведён ряд мероприятий, начиная ещё со схода льда. Был заключен договор на водолазное обследование, были заключены договоры с военными организациями по разминированию территорий. Было проведено комплексное исследование не только пляжа, но и прилегающих лесистых зон. На момент проверки замечаний не было, все опасные предметы были собраны».
Также все потенциально опасные предметы водолазы достали и со дна реки. Пока что Роспотребнадзор дал разрешение открыть только пляж «Берега».
«По всем готовым пляжам развернули спасательные посты. Для нас парк „Берега“ остался центральным пляжем, левым берегом. Вы видите, как трансформировалась наша спасательная вышка. Которая, кстати, посечена осколками: есть кое-где царапины. Это говорит о том, что здесь небезопасно», — рассказал Гудыменко.
Спасатели пытаются организовать безопасность на пляже, но на ситуацию в целом по понятным причинам повлиять не могут, делится Гудыменко.
«Спасатели оснащены всем необходимым: начиная от личных спасательных жилетов и заканчивая спасательным кругом и средствами громкой связи. С помощью последних спасатель сможет предупредить о возникновении опасной ситуации и заявить о необходимости перейти в укрытие. Спасатель будет одет в форму, он будет отличаться. Каждый будет оснащён медицинской сумкой. Каждый прошёл обучение по оказанию первой помощи. До приезда помощи каждый спасатель проведёт максимальные реанимационные действия, чтобы сохранить человеку жизнь», — рассказал начальник водно-спасательной станции.
Как отметил Гудыменко, спасение утопающих — дело рук самих утопающих, и решение о посещении пляжей белгородцы должны принимать осознанно.
«Гражданам стоит задуматься, нужно ли в моменты каких-то пиковых угроз и напряжённых моментов посещать общественные места. Это дело каждого. Для этого у нас на пляжах оборудованы модульные капсулы для сохранения жизни, вы их видите постоянно».
На данный момент на пляже оборудовано четыре укрытия. В случае, если количество посетителей прогулочной зоны вырастет, мэрия установит ещё несколько бетонных модулей. Также Гудыменко отметил, что спасательный корпус оснащён мобильными плавательными средствами, способными доставить помощь в любую точку водоёма в короткие сроки.
«Все эти средства оборудованы тактическими аптечками, они уже в виде ранцев. Там достаточно широкий арсенал для оказания помощи как минимум четверым пострадавшим от осколков. Как видите, сегодня быть утопленным — уже не такая актуальная угроза, как нечто другое. Поэтому, стоит задуматься каждому. Но встретить мы готовы, это я вам могу сказать».
Откроется пляж 1 июня. Тогда же на его территории поднимут соответствующий флаг.
«Послезавтра расчехлят запрещающие знаки, а на мачтах будет поднят флаг: либо разрешающий жёлтый, либо запрещающий чёрный. Но вне зависимости от запрета, спасатели будут находиться на своих постах», — сообщил Гудыменко.
Все спасатели будут оснащены рациями, закольцованными на единую диспетчерскую службу.
Отдельно начальник водно-спасательной станции отметил, что алкоголь и купание — вещи несовместимые. Всегда, а не только в эти непростые дни.
«Вода и алкоголь не совместимы. Да, в барах говорят наоборот… Но потребляя спиртные напитки и идя в воду, вы сразу подвергаете свою жизнь опасности. Если в этот момент вы находитесь с детьми, то вы потеряете контроль и над ними. Далее до трагедии — один шаг».
Пляж «Берега» открылся прошлым летом. Подробный текст с прогулки по нему журналисты Бел.Ру готовили ранее: прочесть его можно здесь.