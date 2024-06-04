ВСУ вновь атаковали дроном автобус «Агро-Белогорья», есть пострадавший

Posted Сегодня, 10:12
Published Сегодня, 10:12
Modified Сегодня, 10:14
Updated Сегодня, 10:14
Водитель служебного автобуса пострадал при атаке ВСУ в селе Байцуры в Борисовском районе. По транспорту ударили дроном. Судя по фото с места происшествия, под атаку вновь попал автобус «Агро-Белогорья».
На момент удара в салоне находился водитель. У него контузия, пострадавшего доставили в горбольницу № 2 Белгорода.
Второй дрон атаковал в Байцурах спецтехнику для перевозки комбикорма. Транспорт находился на территории сельхозпредприятия. Машина полностью сгорела.
Третий удар пришёлся на окраину Борисовки. Там повреждены кровля хозобъекта и легковое авто.
Это не первый раз, когда ВСУ бьют по автобусам «Агро-Белогорья». 6 мая сотрудники Борисовского и Грайворонского свинокомплексов подверглись атаке БПЛА по дороге на работу. В конце месяца под удар попал микроавтобус, перевозивший сотрудников Стригуновского свинокомплекса.