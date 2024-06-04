bel.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума
bel.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума

Posted Сегодня, 10:12

Published Сегодня, 10:12

Modified Сегодня, 10:14

Updated Сегодня, 10:14

Попавший под удар дрона автобус «Агро-Белогорья»

ВСУ вновь атаковали дроном автобус «Агро-Белогорья», есть пострадавший

4 июня 2024, 10:12
Фото: страница Вячеслава Гладкова в соцсети
Попавший под удар дрона автобус «Агро-Белогорья»

ВСУ атаковали тремя дронами Борисовский район Белгородской области

Два удара пришлось на село Байцуры: там пострадал водитель служебного автобуса, сгорела спецмашина для перевозки комбикорма. В результате третьей атаки на окраине Борисовки повреждены кровля хозобъекта и автомобиль, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
Сюжет
СВО

Водитель служебного автобуса пострадал при атаке ВСУ в селе Байцуры в Борисовском районе. По транспорту ударили дроном. Судя по фото с места происшествия, под атаку вновь попал автобус «Агро-Белогорья».

На момент удара в салоне находился водитель. У него контузия, пострадавшего доставили в горбольницу № 2 Белгорода.

Второй дрон атаковал в Байцурах спецтехнику для перевозки комбикорма. Транспорт находился на территории сельхозпредприятия. Машина полностью сгорела.

Третий удар пришёлся на окраину Борисовки. Там повреждены кровля хозобъекта и легковое авто.

Это не первый раз, когда ВСУ бьют по автобусам «Агро-Белогорья». 6 мая сотрудники Борисовского и Грайворонского свинокомплексов подверглись атаке БПЛА по дороге на работу. В конце месяца под удар попал микроавтобус, перевозивший сотрудников Стригуновского свинокомплекса.

Попавший под удар дрона автобус «Агро-Белогорья»Попавший под удар дрона автобус «Агро-Белогорья»
Попавший под удар дрона автобус «Агро-Белогорья»Попавший под удар дрона автобус «Агро-Белогорья»
Попавший под удар дрона автобус «Агро-Белогорья»Попавший под удар дрона автобус «Агро-Белогорья»
Попавший под удар дрона автобус «Агро-Белогорья»
Фото: страница Вячеслава Гладкова в соцсети
Стало известно о ещё одном погибшем при атаке дронов на автобусы «Агро-Белогорья»
Узнать подробнее
Читайте также:
В «Агро-Белогорье» ответили на претензии по соблюдению мер безопасности в приграничье«Агро-Белогорье» не до конца обеспечило безопасность сотрудников при перевозкеГладков рассказал о состоянии раненных взрывом сотрудников «Агро-Белогорья»
#Белгородская область#Происшествия#Пострадавшие#Агро-Белогорье#Борисовка#Борисовский район#Байцуры#Белгород#Вячеслав Гладков#СВО#Разрушения#Атака ВСУ#БПЛА
Подпишитесь
ВСУ атаковали штаб по восстановлению жилья под Белгородом: ранены женщина и замглавы
Сегодня, 13:54
15 из них уже не скажут родителям «люблю». Фоторепортаж с литии по погибшим детям
Сегодня, 14:20
Гладков рассказал о чиновнике, погибшем при ЧП в Белгородской области
Сегодня, 13:24
Поступок белгородки, не пустившей детей в подъезд во время РО, проверит полиция
Сегодня, 11:25
«Каждый день атаки»: «Агро-Белогорье» прокомментировало ЧП с автобусом в приграничье
Сегодня, 13:34
«Белгородэнерго» обеспечило мощностью 17 агропредприятий и фермерских хозяйств
Сегодня, 11:41
"