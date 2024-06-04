ВСУ вновь атаковали дроном автобус «Агро-Белогорья», есть пострадавший

Это не первый раз, когда ВСУ бьют по автобусам «Агро-Белогорья». 6 мая сотрудники Борисовского и Грайворонского свинокомплексов подверглись атаке БПЛА по дороге на работу. В конце месяца под удар попал микроавтобус, перевозивший сотрудников Стригуновского свинокомплекса.