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Posted Сегодня, 14:02

Published Сегодня, 14:02

Modified Сегодня, 14:36

Updated Сегодня, 14:36

В «Агро-Белогорье» ответили на претензии по соблюдению мер безопасности в приграничье

В «Агро-Белогорье» ответили на претензии по соблюдению мер безопасности в приграничье

3 июня 2024, 14:02
Фото: Изображение Midjourney
Автобус «Агро-Белогорья» подвергся атаке дрона 30 мая. Глава Борисовского района Владимир Переверзев сегодня отметил, что автотранспорт, который перевозит работников предприятия, был не до конца укомплектован бронежилетами и касками. В компании отреагировали на претензию.
Сюжет
Граница

В группе компаний Бел.Ру сообщили, что происшествие 30 мая случилось в районе села Зозули Борисовского района — это примерно в 12 километрах от границы. При этом микроавтобус, перевозивший сотрудников Стригуновского свинокомплекса, принадлежал одной из пассажирских компаний.

В «Агро-Белогорье» уверяют, что все окна в автомобиле были оклеены бронеплёнкой, а в салоне имелись тактические аптечки. Таким образом, были выполнены все рекомендации оперштаба области по организации работы в 8-километровой приграничной зоне.

В настоящее время компания проработала вопрос закупки и установки РЭБ. На повестке дня — покупка и бронированного автотранспорта. Но есть проблема: группе компаний «пока не ясно», кто именно может оказать содействие «хотя бы консультативного характера» в вопросах приобретения и установки РЭБ.

«С марта 2024 года холдинг направил дополнительно более 250 млн рублей на обеспечение мер безопасности и материальную поддержку сотрудников, работающих в приграничье. Мы продолжаем закупать средства индивидуальной защиты. Нам требуется порядка тысячи комплектов для сотрудников приграничья», — рассказал Николай Разуваев, руководитель оперштаба ГК «Агро-Белогорье».

По словам Разуваева, из-за повышенного спроса сроки поставки составляют от одного до нескольких месяцев. При этом всё необходимое количество бронекомплектов выдадут сотрудникам в течение ближайших двух недель.

«У нас заключены и договоры на поставку РЭБ. Однако, не буду скрывать, есть серьёзные сложности с подбором, закупкой и оснащением. Тот же срок поставки РЭБ составляет 45 дней и более. Есть сложности и с поиском бронированного автотранспорта. Пока у нас в наличии только один такой автомобиль и два — оснащённых системой РЭБ, которые оказывают услуги сопровождения», — сообщил Разуваев.

Руководитель оперштаба ГК «Агро-Белогорье» добавил, что в группе компаний были бы «глубоко признательны» оказанию «реальной и — что жизненно важно — оперативной помощи». Сюда входит консультациями экспертов по подбору поставщиков и оборудования, а также координация взаимодействия и своевременное информирование.

Напомним, что в результате атаки дрона 30 мая погиб сотрудник компании «Агро-Белогорье». Он работал оператором свинокомплекса. Ещё девять человек получили ранения.

«Агро-Белогорье» не до конца обеспечило безопасность сотрудников при перевозке
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