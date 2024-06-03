В «Агро-Белогорье» ответили на претензии по соблюдению мер безопасности в приграничье

В настоящее время компания проработала вопрос закупки и установки РЭБ. На повестке дня — покупка и бронированного автотранспорта. Но есть проблема: группе компаний «пока не ясно», кто именно может оказать содействие «хотя бы консультативного характера» в вопросах приобретения и установки РЭБ.