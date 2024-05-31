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Published Сегодня, 12:28

Modified Сегодня, 12:30

Updated Сегодня, 12:30

Гладков рассказал о состоянии раненных взрывом сотрудников «Агро-Белогорья»

Гладков рассказал о состоянии раненных взрывом сотрудников «Агро-Белогорья»

31 мая 2024, 12:28
Фото: 1MI
Автобус предприятия накануне попал под атаку дрона-камикадзе ВСУ. Один человек погиб, ещё девять получили ранения.

В Борисовском районе в селе Зозули дрон-камикадзе 30 мая атаковал пассажирскую «Газель», которая везла с работы сотрудников сельхозпредприятия. Позже выяснилось, что в транспорте находились сотрудники «Стригуновского свинокомплекса.

В результате атаки один человек скончался. Ещё девять — четыре женщины и пять мужчин, — пострадали. У двоих мужчин контузия и осколочные ранения головы. Они сейчас находятся в Борисовской ЦРБ. Двое мужчин с различными ранами на теле госпитализированы во вторую городскую больницу.

Остальным пострадавшим медики оказали помощь. Лечиться они будут амбулаторно.

Погибшим и раненными при атаке ВСУ на автобус оказались сотрудники «Агро-Белогорья»
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#Алина Харина#Белгородская область#Происшествия#Пострадавшие#Борисовский район#Новости Белгорода#Белгород#Вячеслав Гладков#Атака ВСУ#Дрон-камикадзе
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