Гладков рассказал о состоянии раненных взрывом сотрудников «Агро-Белогорья»

В результате атаки один человек скончался. Ещё девять — четыре женщины и пять мужчин, — пострадали. У двоих мужчин контузия и осколочные ранения головы. Они сейчас находятся в Борисовской ЦРБ. Двое мужчин с различными ранами на теле госпитализированы во вторую городскую больницу.