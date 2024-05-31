Гладков рассказал о состоянии раненных взрывом сотрудников «Агро-Белогорья»

Posted Сегодня, 12:28
Published Сегодня, 12:28
Modified Сегодня, 12:30
Updated Сегодня, 12:30
В Борисовском районе в селе Зозули дрон-камикадзе 30 мая атаковал пассажирскую «Газель», которая везла с работы сотрудников сельхозпредприятия. Позже выяснилось, что в транспорте находились сотрудники «Стригуновского свинокомплекса.
В результате атаки один человек скончался. Ещё девять — четыре женщины и пять мужчин, — пострадали. У двоих мужчин контузия и осколочные ранения головы. Они сейчас находятся в Борисовской ЦРБ. Двое мужчин с различными ранами на теле госпитализированы во вторую городскую больницу.
Остальным пострадавшим медики оказали помощь. Лечиться они будут амбулаторно.