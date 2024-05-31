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Published Сегодня, 11:29

Modified Сегодня, 11:31

Updated Сегодня, 11:31

Машина и дом белгородцев стали новой целью ВСУ

Сгорело авто, разрушилось крыльцо. Что известно о новой атаке на белгородское село?

31 мая 2024, 11:29

Машина и дом белгородцев стали новой целью ВСУ

Под огонь со стороны Украины попало село в Грайворонском округе. Пострадавших нет, но есть разрушения. Подробности случившегося сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
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Обстрел

Под обстрел ВСУ попало село Мокрая Орловка Грайворонского городского округа: сразу несколько дронов-камикадзе атаковали населённый пункт. По известной информации, пострадавших среди мирных жителей нет.

В результате сброса первого взрывного устройства загорелся один автомобиль, припаркованный вблизи магазина. Машина сгорела полностью, здание посекло осколками, выбило окна. После сброса второго взрывного устройства разрушилось крыльцо одного частного дома, выбило входную дверь и побило шифер на крыше.

На месте происшествия работают оперативные службы.

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#Александра Склярова#Белгородская область#Белгород#Грайворонский горокруг#Вячеслав Гладков#Обстрел#Разрушения#Атака ВСУ#Обстрелы
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