Сгорело авто, разрушилось крыльцо. Что известно о новой атаке на белгородское село?

Posted Сегодня, 11:29
Published Сегодня, 11:29
Modified Сегодня, 11:31
Updated Сегодня, 11:31
Под обстрел ВСУ попало село Мокрая Орловка Грайворонского городского округа: сразу несколько дронов-камикадзе атаковали населённый пункт. По известной информации, пострадавших среди мирных жителей нет.
В результате сброса первого взрывного устройства загорелся один автомобиль, припаркованный вблизи магазина. Машина сгорела полностью, здание посекло осколками, выбило окна. После сброса второго взрывного устройства разрушилось крыльцо одного частного дома, выбило входную дверь и побило шифер на крыше.
На месте происшествия работают оперативные службы.