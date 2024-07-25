Белгородские чиновники ищут тех, кто поможет им с «Электронным правительством»

7 млн рублей потратят на сопровождение программно-аппаратного комплекса «Электронное правительство». Завершить работы по закупке необходимо до 15 декабря 2024 года. Тендер опубликован на сайте госзакупок.