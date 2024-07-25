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Увидел раненого, получил инструкцию, спас жизнь: белгородцев консультируют при ЧП
25 июля, 06:26
Еще 1,4%: скидка от «Трансюжстрой» в последний месяц президентской ипотеки
Дополнительную скидку 1,4% на ипотеку по льготным программам объявила компания «Трансюжстрой» в июне — последнем месяце действия президентской ипотеки.
7 июня, 07:35
В «Агро-Белогорье» ответили на претензии по соблюдению мер безопасности в приграничье
3 июня, 14:02
Белгородские чиновники ищут тех, кто поможет им с «Электронным правительством»
7 млн рублей потратят на сопровождение программно-аппаратного комплекса «Электронное правительство». Завершить работы по закупке необходимо до 15 декабря 2024 года. Тендер опубликован на сайте госзакупок.
22 января, 09:35
2022
Сопровождение в составлении договора
10 января 2022, 11:19

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