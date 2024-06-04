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Published Сегодня, 09:41

Modified Сегодня, 09:43

Updated Сегодня, 09:43

ФСБ подтвердила информацию о лишении гражданства РФ главаря банды подростков

«Распространял идеи расового превосходства»: ФСБ — о лишённом гражданства члене банды

4 июня 2024, 09:41
Фото: Изображение Midjourney

ФСБ подтвердила информацию о лишении гражданства РФ главаря банды подростков

Отмечается, что бывший гражданин Украины вовлекал в свою деятельность молодёжь и распространял идеи о расовом превосходстве. История с бандой прогремела в областном центре в начале года. Всех её участников задержали в январе.
Сюжет
ФСБ

Один из членов банды подростков — уроженец Харькова вовлекал в свою деятельность молодёжь и распространял идеи о расовом превосходстве. Сообщается, что парень был активным членом группы и нападал на белгородцев из-за национальной и расовой ненависти. Гражданство РФ он получил в Калужской области.

В итоге члена банды лишили гражданства РФ.

В отношении фигуранта и его сообщников возбуждены и расследуются два уголовных дела за покушение на убийство (ч. 3 ст. 30, п. п. «ж», «л», ч. 2 ст. 105 УК России) и возбуждение ненависти (п. «а» ч. 2 ст. 282 УК России). Все участники банды подростков задержаны в январе 2024 года.

Ранее в Сети уточняли, что гражданства лишили главаря банды.

Mash: главаря скандально известной банды подростков в Белгороде лишили гражданства РФ
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#Алина Харина#Происшествия#ФСБ#Новости Белгорода#Гражданство#Белгород#Банда#Банда подростков
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