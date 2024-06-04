«Распространял идеи расового превосходства»: ФСБ — о лишённом гражданства члене банды

Posted Сегодня, 09:41
Published Сегодня, 09:41
Modified Сегодня, 09:43
Updated Сегодня, 09:43
Один из членов банды подростков — уроженец Харькова вовлекал в свою деятельность молодёжь и распространял идеи о расовом превосходстве. Сообщается, что парень был активным членом группы и нападал на белгородцев из-за национальной и расовой ненависти. Гражданство РФ он получил в Калужской области.
В итоге члена банды лишили гражданства РФ.
В отношении фигуранта и его сообщников возбуждены и расследуются два уголовных дела за покушение на убийство (ч. 3 ст. 30, п. п. «ж», «л», ч. 2 ст. 105 УК России) и возбуждение ненависти (п. «а» ч. 2 ст. 282 УК России). Все участники банды подростков задержаны в январе 2024 года.
Ранее в Сети уточняли, что гражданства лишили главаря банды.