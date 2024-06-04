«Распространял идеи расового превосходства»: ФСБ — о лишённом гражданства члене банды

Один из членов банды подростков — уроженец Харькова вовлекал в свою деятельность молодёжь и распространял идеи о расовом превосходстве. Сообщается, что парень был активным членом группы и нападал на белгородцев из-за национальной и расовой ненависти. Гражданство РФ он получил в Калужской области.