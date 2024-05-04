Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 18:24

Published Сегодня, 18:24

Modified Сегодня, 18:26

Updated Сегодня, 18:26

Беспилотник

Атаки ВСУ на Белгородскую область, взрыв и ограничение движения транспорта: итоги дня

4 мая 2024, 18:24
Фото: 1MI
Беспилотник
Белгородскую область продолжают атаковать беспилотники ВСУ, а в областном центре прогремел взрыв, из-за которого пострадало пятеро человек. Причина детонация пока не названа. Кроме того, в период Пасхи автомобилистам придётся внимательно следить за маршрутом, т.к 5 мая движение транспорта ограничат.

Пятеро белгородцев пострадали при взрыве в городе

Днём в Белгороде прозвучал взрыв. При этом сигнала ракетной опасности не было. Через некоторое время белгородцы заметили поднимающийся дым на Харгоре. Как предположили читатели Бел.Ру, в районе улицы имени В. С. Высоцкого или Раздобаркина.

В результате детонации пострадали трое женщин и двое мужчин. Одна из жительниц Белгорода получила серьёзную травму головы и ранение щеки от осколков, а другая — ушибленную рану на виске, ранение плеча и повреждение головы. Третья женщина была доставлена в больницу с закрытой черепно-мозговой травмой.

Один из мужчин получил множественные осколочные травмы головы, лица и черепно-мозговую травму. Второй житель Белгорода доставлен в больницу с осколочными ранениями бедра и кисти.

Кроме того, при взрыве получили повреждения 30 частных домов и 10 автомобилей. Причина взрыва на данный момент неизвестна.

После взрыва в Белгороде пострадало пять человек, обошлось без погибших
Узнать подробнее

Атака беспилотников ВСУ на Белгородскую область

Этим утром, 4 мая, дрон-камикадзе ВСУ упал и взорвался на территории села Вергилевка Белгородского района. Обошлось без пострадавших и погибших. В частном жилом доме выбило окна, повредило два автомобиля.

Через час стало известно об атаке беспилотника на село Красное в Шебекинском городском округе. Там также обошлось без пострадавших, однако при взрыве повредилась линия электропередач.

Далее Минобороны РФ сообщило, что около 13:15 над Белгородской областью средства ПВО сбили и уничтожили два украинских БПЛА. Позже ещё два дрона предприняли атаку посёлка Муром в Шебекинском горокруге. Без пострадавших. Следующий БПЛА ВСУ сбили в 17:30, согласно информации Минобороны РФ.

Минобороны РФ: над Белгородской областью сбили ещё один беспилотник ВСУ
Узнать подробнее

В Белгороде ограничат движение транспорта на время Пасхи

С 6 часов утра 5 мая и 12 мая на улице Портовая (от дома №1 до дома №47) будет введено одностороннее движение. Также будет ограничено движение на улицах Менделеева, Челюскинцев, малом проспекте Богдана Хмельницкого (от Железнякова до Урожайной) и на переулке Урожайный (от дома №77 до дома №99). Ограничения действуют с 6 часов утра до завершения праздничных мероприятий.

В Белгороде на время Пасхи и пасхальных мероприятий ограничат движение транспорта
Узнать подробнее
Зеленского и Порошенко объявили в розыск
Узнать подробнее
Читайте также:
Неделя ада: обстрелы в Белгороде и области с 12 мартаЗеленского и Порошенко объявили в розыск
#Татьяна Лукащева#Город#Общество#Белгородская область#Происшествия#Ограничение движения#Белгородский район#Пострадавшие#Транспорт#Итоги#Пасха#Новости Белгорода#Взрыв#Белгород#Обстрел#ВСУ#СВО#Разрушения#Атака ВСУ#Беспилотники#БПЛА#Атаки
Подпишитесь
После взрыва в Белгороде пострадало пять человек, обошлось без погибших
Сегодня, 13:15
Пасха-2024: когда отмечаем, что делать перед праздником и можно ли идти на кладбище
Сегодня, 04:00
Белгородцы сообщают о первых последствиях взрыва
Сегодня, 12:11
Шебекинский округ атаковал дрон-камикадзе ВСУ: повреждена инфраструктура связи
Сегодня, 08:12
В СК сообщили новые подробности о том, что творила банда подростков из Белгорода
Вчера, 08:44
Перформанс с гробом, полярное сияние и орден Гладкову: чем запомнится эта неделя?
Вчера, 17:00
"