Атаки ВСУ на Белгородскую область, взрыв и ограничение движения транспорта: итоги дня

Posted Сегодня, 18:24
Published Сегодня, 18:24
Modified Сегодня, 18:26
Updated Сегодня, 18:26
Днём в Белгороде прозвучал взрыв. При этом сигнала ракетной опасности не было. Через некоторое время белгородцы заметили поднимающийся дым на Харгоре. Как предположили читатели Бел.Ру, в районе улицы имени В. С. Высоцкого или Раздобаркина.
В результате детонации пострадали трое женщин и двое мужчин. Одна из жительниц Белгорода получила серьёзную травму головы и ранение щеки от осколков, а другая — ушибленную рану на виске, ранение плеча и повреждение головы. Третья женщина была доставлена в больницу с закрытой черепно-мозговой травмой.
Один из мужчин получил множественные осколочные травмы головы, лица и черепно-мозговую травму. Второй житель Белгорода доставлен в больницу с осколочными ранениями бедра и кисти.
Кроме того, при взрыве получили повреждения 30 частных домов и 10 автомобилей. Причина взрыва на данный момент неизвестна.
Этим утром, 4 мая, дрон-камикадзе ВСУ упал и взорвался на территории села Вергилевка Белгородского района. Обошлось без пострадавших и погибших. В частном жилом доме выбило окна, повредило два автомобиля.
Через час стало известно об атаке беспилотника на село Красное в Шебекинском городском округе. Там также обошлось без пострадавших, однако при взрыве повредилась линия электропередач.
Далее Минобороны РФ сообщило, что около 13:15 над Белгородской областью средства ПВО сбили и уничтожили два украинских БПЛА. Позже ещё два дрона предприняли атаку посёлка Муром в Шебекинском горокруге. Без пострадавших. Следующий БПЛА ВСУ сбили в 17:30, согласно информации Минобороны РФ.
С 6 часов утра 5 мая и 12 мая на улице Портовая (от дома №1 до дома №47) будет введено одностороннее движение. Также будет ограничено движение на улицах Менделеева, Челюскинцев, малом проспекте Богдана Хмельницкого (от Железнякова до Урожайной) и на переулке Урожайный (от дома №77 до дома №99). Ограничения действуют с 6 часов утра до завершения праздничных мероприятий.