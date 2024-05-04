Атаки ВСУ на Белгородскую область, взрыв и ограничение движения транспорта: итоги дня

С 6 часов утра 5 мая и 12 мая на улице Портовая (от дома №1 до дома №47) будет введено одностороннее движение. Также будет ограничено движение на улицах Менделеева, Челюскинцев, малом проспекте Богдана Хмельницкого (от Железнякова до Урожайной) и на переулке Урожайный (от дома №77 до дома №99). Ограничения действуют с 6 часов утра до завершения праздничных мероприятий.