После взрыва в Белгороде пострадало пять человек, обошлось без погибших

Posted Сегодня, 13:15
Published Сегодня, 13:15
Modified Сегодня, 13:38
Updated Сегодня, 13:38
Во время недавнего взрыва, по предварительным данным, пострадали пять человек — трое женщин и двое мужчин. Одна из белгородок получила тяжёлую черепно-мозговую травму и осколочное ранение щеки, вторая — ушибленную рану на виске, ранение плеча и травму головы. Ещё одна женщина доставлена в больницу с закрытой черепно-мозговой травмой.
Один из мужчин пострадал от множественных осколочных ранений головы, лица и черепно-мозговой травмы. Другой белгородец поступил в горбольницу №2 с осколочными ранениями бедра и кисти. Всем пострадавших, сообщает губернатор Вячеслав Гладков, оказывается необходимое медицинское лечение.
На месте происшествия работают службы оперативного реагирования. Продолжается обход домов для проверки.
«В настоящий момент выявлены повреждения в 30 частных жилых домах, а также пострадало 10 автомобилей. Пожарные ликвидируют два очага возгорания. Беседовал с владельцем дома, который получил самые серьезные разрушения. Все они чудом остались живыми. С понедельника мы начнем замеры и приступим к восстановлению», — сообщает глава Белгородской области.
О причинах взрыва на данный момент неизвестно.
Напомним, что взрыв произошёл после двух часов дня без объявления ракетной опасности. Через некоторое время белгородцы заметили задымления над городом. Читатели Бел.Ру сообщили о месте происшествия.