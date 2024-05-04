После взрыва в Белгороде пострадало пять человек, обошлось без погибших

Во время недавнего взрыва, по предварительным данным, пострадали пять человек — трое женщин и двое мужчин. Одна из белгородок получила тяжёлую черепно-мозговую травму и осколочное ранение щеки, вторая — ушибленную рану на виске, ранение плеча и травму головы. Ещё одна женщина доставлена в больницу с закрытой черепно-мозговой травмой.