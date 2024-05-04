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Происшествия

После взрыва в Белгороде пострадало пять человек, обошлось без погибших

4 мая 2024, 13:15
Фото: Соцсети Вячеслава Гладкова
Происшествия
В Белгороде произошёл взрыв, в ходе которого пострадали пятеро — трое женщин и двое мужчин. Они получили различные травмы, включая черепно-мозговые и осколочные ранения. Все доставлены в<br/> горбольницу №2. Обошлось без погибших. Повреждено 30 ИЖС и 10 автомобилей. На месте работают экстренные службы.

Во время недавнего взрыва, по предварительным данным, пострадали пять человек — трое женщин и двое мужчин. Одна из белгородок получила тяжёлую черепно-мозговую травму и осколочное ранение щеки, вторая — ушибленную рану на виске, ранение плеча и травму головы. Ещё одна женщина доставлена в больницу с закрытой черепно-мозговой травмой.

Один из мужчин пострадал от множественных осколочных ранений головы, лица и черепно-мозговой травмы. Другой белгородец поступил в горбольницу №2 с осколочными ранениями бедра и кисти. Всем пострадавших, сообщает губернатор Вячеслав Гладков, оказывается необходимое медицинское лечение.

На месте происшествия работают службы оперативного реагирования. Продолжается обход домов для проверки.

«В настоящий момент выявлены повреждения в 30 частных жилых домах, а также пострадало 10 автомобилей. Пожарные ликвидируют два очага возгорания. Беседовал с владельцем дома, который получил самые серьезные разрушения. Все они чудом остались живыми. С понедельника мы начнем замеры и приступим к восстановлению», — сообщает глава Белгородской области.

О причинах взрыва на данный момент неизвестно.

ПроисшествияПроисшествия
ПроисшествияПроисшествия
ПроисшествияПроисшествия
ПроисшествияПроисшествия
ПроисшествияПроисшествия
Происшествия
Фото: Соцсети Вячеслава Гладкова

Напомним, что взрыв произошёл после двух часов дня без объявления ракетной опасности. Через некоторое время белгородцы заметили задымления над городом. Читатели Бел.Ру сообщили о месте происшествия.

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