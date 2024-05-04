Минобороны РФ: над Белгородской областью сбили ещё один беспилотник ВСУ

За 4 мая это уже не первое сообщение Минобороны об уничтожении БПЛА ВСУ над Белгородчиной. Ещё два беспилотника самолётного типа сбили в 13:15. Также утром дрон-камикадзе атаковал село Вергилевка в Белгородском районе, село Красное и Муром в Шебекинском городском округе.