Минобороны РФ: над Белгородской областью сбили ещё один беспилотник ВСУ

Posted Сегодня, 14:44
Published Сегодня, 14:44
Modified Сегодня, 14:55
Updated Сегодня, 14:55
В 17:30 над Белгородской областью дежурными средствами ПВО сбит и уничтожен ещё один беспилотник ВСУ самолётного типа. Об этом сообщило Минобороны РФ.
За 4 мая это уже не первое сообщение Минобороны об уничтожении БПЛА ВСУ над Белгородчиной. Ещё два беспилотника самолётного типа сбили в 13:15. Также утром дрон-камикадзе атаковал село Вергилевка в Белгородском районе, село Красное и Муром в Шебекинском городском округе.