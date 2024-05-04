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Беспилотник

Минобороны РФ: над Белгородской областью сбили ещё один беспилотник ВСУ

4 мая 2024, 14:44
Фото: Изображение Midjourney
Беспилотник

В 17:30 над Белгородской областью ПВО уничтожили украинский беспилотник

В 17:30 дежурными средствами ПВО сбит и уничтожен беспилотник ВСУ самолётного типа над Белгородской областью. Это уже третий БПЛА ВСУ за 4 мая.

В 17:30 над Белгородской областью дежурными средствами ПВО сбит и уничтожен ещё один беспилотник ВСУ самолётного типа. Об этом сообщило Минобороны РФ.

За 4 мая это уже не первое сообщение Минобороны об уничтожении БПЛА ВСУ над Белгородчиной. Ещё два беспилотника самолётного типа сбили в 13:15. Также утром дрон-камикадзе атаковал село Вергилевка в Белгородском районе, село Красное и Муром в Шебекинском городском округе.

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#Татьяна Лукащева#Город#Общество#Белгородская область#Происшествия#Беспилотник#Новости Белгорода#Белгород#Обстрел#ВСУ#Атака ВСУ#БПЛА
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