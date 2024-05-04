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Published Сегодня, 10:36

Modified Сегодня, 10:51

Updated Сегодня, 10:51

Беспилотник

Два украинских беспилотника сбили над Белгородской областью

4 мая 2024, 10:36
Фото: Изображение Midjourney
Беспилотник
Минобороны РФ сообщает, что два украинских беспилотника самолётного типа были успешно сбиты и уничтожены в воздушном пространстве Белгородской области.

По сообщениям Минобороны РФ, примерно в 13:15 дежурные средства ПВО сбили и уничтожили два украинских беспилотника самолётного типа над Белгородской областью.

Также сегодня в селе Вергилевка беспилотник-камикадзе упал и стал причиной взрыва взрыв на территории населённого пункта. Никто не пострадал.

Ещё один БПЛА ВСУ утром попытался атаковать Шебекинский горокруг Согласно информации от местных властей, инцидент произошел в посёлке Красное. Последствия атаки ограничились повреждениями одного из объектов связи, но к счастью, никто не пострадал.

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