Два украинских беспилотника сбили над Белгородской областью

Ещё один БПЛА ВСУ утром попытался атаковать Шебекинский горокруг Согласно информации от местных властей, инцидент произошел в посёлке Красное. Последствия атаки ограничились повреждениями одного из объектов связи, но к счастью, никто не пострадал.