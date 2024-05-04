Два украинских беспилотника сбили над Белгородской областью

Posted Сегодня, 10:36
Published Сегодня, 10:36
Modified Сегодня, 10:51
Updated Сегодня, 10:51
По сообщениям Минобороны РФ, примерно в 13:15 дежурные средства ПВО сбили и уничтожили два украинских беспилотника самолётного типа над Белгородской областью.
Также сегодня в селе Вергилевка беспилотник-камикадзе упал и стал причиной взрыва взрыв на территории населённого пункта. Никто не пострадал.
Ещё один БПЛА ВСУ утром попытался атаковать Шебекинский горокруг Согласно информации от местных властей, инцидент произошел в посёлке Красное. Последствия атаки ограничились повреждениями одного из объектов связи, но к счастью, никто не пострадал.