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Дрон

Шебекинский округ атаковал дрон-камикадзе ВСУ: повреждена инфраструктура связи

4 мая 2024, 08:12
Фото: Изображение Midjourney
Дрон

В посёлке Красное под удар дрона ВСУ попал инфраструктурный объект связи

О происшествии стало известно утром 4 апреля. Атаке ВСУ подвергся посёлок Красное Шебекинского округа. По данным губернатора Вячеслава Гладкова, в результате атаки никто не пострадал.

Под удар дрона-камикадзе ВСУ попал Шебекинский горокруг. По данным властей, беспилотник взорвался в посёлке Красное. В результате атаки никто не пострадал, однако повреждения получил инфраструктурный объект связи.

К ликвидации последствий аварийные службы должны приступить в ближайшее время.

Сегодня утром также стало известно о падении дрона ВСУ в селе Вергилевка Белгородского района. Из-за последовавшей детонации повреждения получил частный жилой дом и два легковых автомобиля, однако из жителей никто не пострадал.

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#Татьяна Лукащева#Общество#Белгородская область#Происшествия#Новости Белгорода#Белгород#Обстрел#Шебекинский горокруг#Разрушения#Атака ВСУ#БПЛА
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