Шебекинский округ атаковал дрон-камикадзе ВСУ: повреждена инфраструктура связи

Posted Сегодня, 08:12
Published Сегодня, 08:12
Modified Сегодня, 08:40
Updated Сегодня, 08:40
Под удар дрона-камикадзе ВСУ попал Шебекинский горокруг. По данным властей, беспилотник взорвался в посёлке Красное. В результате атаки никто не пострадал, однако повреждения получил инфраструктурный объект связи.
К ликвидации последствий аварийные службы должны приступить в ближайшее время.
Сегодня утром также стало известно о падении дрона ВСУ в селе Вергилевка Белгородского района. Из-за последовавшей детонации повреждения получил частный жилой дом и два легковых автомобиля, однако из жителей никто не пострадал.