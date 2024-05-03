Пять беспилотников перехватили ночью над Белгородской областью

Posted Сегодня, 06:24
Published Сегодня, 06:24
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Updated Сегодня, 06:26
В ночь на 3 мая российские силы противовоздушной обороны пресекли попытки киевского режима совершить террористические атаки с использованием БПЛА самолётного типа. Об этом сообщает Минобороны РФ.
Дежурные средства ПВО сумели уничтожить и перехватить пять украинских беспилотников над Белгородской областью. Ещё один БПЛА сбит над территорией Крымского полуострова.
Вчера, 2 мая, над Белгородской областью сбили минимум шесть украинских БПЛА с утра. Первый беспилотник был сбит примерно в 10:30 утра, второй — в 11:25. Два следующих БПЛА были ликвидированы в 14:50 и 15:10 соответственно. При уничтожении последнего беспилотника жители Белгорода и близлежащего Белгородского района услышали громкий звук.