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Беспилотник

Пять беспилотников перехватили ночью над Белгородской областью

3 мая 2024, 06:24
Фото: Изображение Midjourney
Беспилотник
Министерство обороны РФ сообщило о предотвращённой атаке украинских беспилотников в ночь на 3 мая. Российским силам ПВО удалось уничтожить шесть БПЛА, из которых пять были нацелены на Белгородскую область, а один — на Крымский полуостров.

В ночь на 3 мая российские силы противовоздушной обороны пресекли попытки киевского режима совершить террористические атаки с использованием БПЛА самолётного типа. Об этом сообщает Минобороны РФ.

Дежурные средства ПВО сумели уничтожить и перехватить пять украинских беспилотников над Белгородской областью. Ещё один БПЛА сбит над территорией Крымского полуострова.

Вчера, 2 мая, над Белгородской областью сбили минимум шесть украинских БПЛА с утра. Первый беспилотник был сбит примерно в 10:30 утра, второй — в 11:25. Два следующих БПЛА были ликвидированы в 14:50 и 15:10 соответственно. При уничтожении последнего беспилотника жители Белгорода и близлежащего Белгородского района услышали громкий звук.

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