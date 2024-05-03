Пять беспилотников перехватили ночью над Белгородской областью

Вчера, 2 мая, над Белгородской областью сбили минимум шесть украинских БПЛА с утра. Первый беспилотник был сбит примерно в 10:30 утра, второй — в 11:25. Два следующих БПЛА были ликвидированы в 14:50 и 15:10 соответственно. При уничтожении последнего беспилотника жители Белгорода и близлежащего Белгородского района услышали громкий звук.