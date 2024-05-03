Дрон-камикадзе влетел в дом белгородцев, произошёл взрыв

Накануне ВСУ атаковали семь районов Белгородской области. Один из местных жителей погиб при попытке разминировать противопехотную мину. В результате обстрелов повреждены несколько автомобилей и частные домовладения. Также пострадали четыре грузовых автомобиля. Был зафиксирован взрыв на одном из инфраструктурных объектов региона.