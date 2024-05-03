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Published Сегодня, 11:30

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Updated Сегодня, 11:32

Дрон

Дрон-камикадзе влетел в дом белгородцев, произошёл взрыв

3 мая 2024, 11:30
Фото: Изображение Midjourney
Дрон

ВСУ атаковали дроном-камикадзе Малиновку в Белгородской области

Дрон-камикадзе ВСУ атаковал жилой дом в селе Малиновка. Здание получило повреждения, обошлось без пострадавших, сообщает губернатор Вячеслав Гладков.
Сюжет
СВО

В Малиновке Белгородского района произошла атака со стороны ВСУ с применением дрона-камикадзе. Беспилотник попал в один из частных домов.

Среди мирных жителей никто не пострадал. Однако в результате взрыва причинён ущерб дому: повреждены кровля, фасад здания, окна и стены.

Оперативные службы работают на месте.

Накануне ВСУ атаковали семь районов Белгородской области. Один из местных жителей погиб при попытке разминировать противопехотную мину. В результате обстрелов повреждены несколько автомобилей и частные домовладения. Также пострадали четыре грузовых автомобиля. Был зафиксирован взрыв на одном из инфраструктурных объектов региона.

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#Маргарита Водолажская#Белгородская область#Происшествия#Белгородский район#Белгород#Вячеслав Гладков#Малиновка#СВО#Атака ВСУ#Дрон-камикадзе
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