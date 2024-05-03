Дрон-камикадзе влетел в дом белгородцев, произошёл взрыв

Posted Сегодня, 11:30
Published Сегодня, 11:30
Modified Сегодня, 11:32
Updated Сегодня, 11:32
В Малиновке Белгородского района произошла атака со стороны ВСУ с применением дрона-камикадзе. Беспилотник попал в один из частных домов.
Среди мирных жителей никто не пострадал. Однако в результате взрыва причинён ущерб дому: повреждены кровля, фасад здания, окна и стены.
Оперативные службы работают на месте.
Накануне ВСУ атаковали семь районов Белгородской области. Один из местных жителей погиб при попытке разминировать противопехотную мину. В результате обстрелов повреждены несколько автомобилей и частные домовладения. Также пострадали четыре грузовых автомобиля. Был зафиксирован взрыв на одном из инфраструктурных объектов региона.