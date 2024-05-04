Село Муром Шебекинского ГО подверглось атаке украинских БПЛА, без пострадавших

Утром под атаку дронов попала Вергилевка, где при падении взорвался дрон-камикадзе. Обошлось без пострадавших. Ранее БПЛА атаковали ещё один населённый пункт Шебекинского горокоруга, село Красное. Также обошлось без пострадавших, повреждена линия электропередачи. Позже над Белгородской областью средства ПВО сбили ещё два беспилотника ВСУ.