Село Муром Шебекинского ГО подверглось атаке украинских БПЛА, без пострадавших

Posted Сегодня, 13:38
Published Сегодня, 13:38
Modified Сегодня, 13:55
Updated Сегодня, 13:55
В селе Муром Шебекинского городского округа два беспилотника ВСУ сбросили взрывные устройства, как сообщается по предварительной информации. На месте происшествия никто не пострадала. Повреждения коснулись только линии электропередачи. На месте происшествия работают оперативные и аварийные службы, чтобы устранить последствия.
Утром под атаку дронов попала Вергилевка, где при падении взорвался дрон-камикадзе. Обошлось без пострадавших. Ранее БПЛА атаковали ещё один населённый пункт Шебекинского горокоруга, село Красное. Также обошлось без пострадавших, повреждена линия электропередачи. Позже над Белгородской областью средства ПВО сбили ещё два беспилотника ВСУ.