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Атака ВСУ

Село Муром Шебекинского ГО подверглось атаке украинских БПЛА, без пострадавших

4 мая 2024, 13:38
Фото: Изображение Midjourney
Атака ВСУ
В результате атаки ВСУ при помощи двух БПЛА на село Муром Шебекинского городского округа повреждена линия электропередачи, пострадавших нет. Аварийные службы работают на месте. Об этом сообщил Вячеслав Гладков.

В селе Муром Шебекинского городского округа два беспилотника ВСУ сбросили взрывные устройства, как сообщается по предварительной информации. На месте происшествия никто не пострадала. Повреждения коснулись только линии электропередачи. На месте происшествия работают оперативные и аварийные службы, чтобы устранить последствия.

Утром под атаку дронов попала Вергилевка, где при падении взорвался дрон-камикадзе. Обошлось без пострадавших. Ранее БПЛА атаковали ещё один населённый пункт Шебекинского горокоруга, село Красное. Также обошлось без пострадавших, повреждена линия электропередачи. Позже над Белгородской областью средства ПВО сбили ещё два беспилотника ВСУ.

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