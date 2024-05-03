Сколько человек пострадали от атак ВСУ и что будет с военным госпиталем в Белгороде?

Posted Сегодня, 15:30
Published Сегодня, 15:30
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За сегодняшний день сразу несколько населённых пунктов региона попали под огонь ВСУ. Ночью средства ПВО сбили над областью пять украинских беспилотников.
Утром стало известно об атаке FPV-дроном автобуса одного из предприятий в Вознесеновке Шебекинского округа. В результате взрыва пострадал один человек: он самостоятельно обратился за медицинской помощью с ушибом руки и баротравмой. Всего на момент атаки в транспорте находилось три человека — водитель и два пассажира.
Второй раз Вознесеновку атаковали тем же утром: дрон-камикадзе ударил по автомобилю, припаркованному рядом с коммерческим объектом. Один мужчина получил осколочные ранения спины, рук и ног. Его госпитализировали.
Сильные разрушения получил автомобиль, на который пришёлся удар. Повреждения также зафиксировали в трёх стоявших рядом машинах и коммерческом здании.
В Шебекино ВСУ атаковали автомобильную газозаправочную станцию. В результате взрыва начался пожар — загорелся резервуар для хранения газа. Никто не пострадал: сотрудница успела эвакуироваться.
В Малиновке Белгородского района дрон-камикадзе попал в один из частных домов. Пострадавших нет, но разрушения получили кровля, фасад, окна и стены дома.
Региональный следком закончил расследование уголовных дел банды подростков, которые избивали прохожих на улицах Белгорода и выкладывали видео в Сеть. Материалы дел уже отправили в суд для рассмотрения.
Также стали известны подробности деяний подростков. Так, в октябре 2023 года 18-летний обвиняемый у сетевого магазина Белгорода без причины ударил двоих незнакомцев по голове. В декабре того же года 17-летний и 18-летний парни на парковке торгового центра избили других незнакомцев руками, а 24-летний обвиняемый в ТЦ спровоцировал конфликт с иностранцем и избил его, а позже обокрал один из гаражей.
8 января 2024 года очередной конфликт с дальнейшим избиением спровоцировали 17-летний и 19-летний подростки. В тот день несовершеннолетний ударил одного из незнакомцев металлической частью телефона по лицу и туловищу и высказал фразы, направленные на возбуждение ненависти и вражды по признакам национальности.
Напомним, что в настоящее время все члены банды подростков находятся в СИЗО.
На вопрос, что будет с возведением военного госпиталя в Белгороде, в областном министерстве строительства ответить не смогли, так как работы ведёт Минобороны РФ. Поэтому, чтобы получить информацию, редакции Бел.Ру посоветовали обратиться в федеральное ведомство.
Ранее сообщалось, что строительство военных госпиталей в регионах мог курировать задержанный по подозрению в получении взяток замминистра обороны РФ Тимур Иванов. После его ареста в интернете распространилась информация о якобы заморозке строительства, однако официального подтверждения не было.
Военный госпиталь в Белгороде строили за счёт федерального бюджета в рамках программы модернизации военного здравоохранения. Медучреждение должно быть рассчитано на 150 мест.