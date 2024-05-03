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Сколько человек пострадали от атак ВСУ и что будет с военным госпиталем в Белгороде?

Сколько человек пострадали от атак ВСУ и что будет с военным госпиталем в Белгороде?

3 мая 2024, 15:30
Фото: 1MI
Сегодня, 3 мая, белгородцы обсуждали новые атаки ВСУ на регион, в результате которых пострадали два человека, а также узнали подробности деяний, за которые будут судить банду подростков. А в региональном минстрое тем временем не смогли сообщить о дальнейшей судьбе военного госпиталя.

Атаки ВСУ на регион

За сегодняшний день сразу несколько населённых пунктов региона попали под огонь ВСУ. Ночью средства ПВО сбили над областью пять украинских беспилотников.

Утром стало известно об атаке FPV-дроном автобуса одного из предприятий в Вознесеновке Шебекинского округа. В результате взрыва пострадал один человек: он самостоятельно обратился за медицинской помощью с ушибом руки и баротравмой. Всего на момент атаки в транспорте находилось три человека — водитель и два пассажира.

Второй раз Вознесеновку атаковали тем же утром: дрон-камикадзе ударил по автомобилю, припаркованному рядом с коммерческим объектом. Один мужчина получил осколочные ранения спины, рук и ног. Его госпитализировали.

Сильные разрушения получил автомобиль, на который пришёлся удар. Повреждения также зафиксировали в трёх стоявших рядом машинах и коммерческом здании.

В Шебекино ВСУ атаковали автомобильную газозаправочную станцию. В результате взрыва начался пожар — загорелся резервуар для хранения газа. Никто не пострадал: сотрудница успела эвакуироваться.

В Малиновке Белгородского района дрон-камикадзе попал в один из частных домов. Пострадавших нет, но разрушения получили кровля, фасад, окна и стены дома.

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Суд рассмотрит материалы дела банды подростков

Региональный следком закончил расследование уголовных дел банды подростков, которые избивали прохожих на улицах Белгорода и выкладывали видео в Сеть. Материалы дел уже отправили в суд для рассмотрения.

Также стали известны подробности деяний подростков. Так, в октябре 2023 года 18-летний обвиняемый у сетевого магазина Белгорода без причины ударил двоих незнакомцев по голове. В декабре того же года 17-летний и 18-летний парни на парковке торгового центра избили других незнакомцев руками, а 24-летний обвиняемый в ТЦ спровоцировал конфликт с иностранцем и избил его, а позже обокрал один из гаражей.

8 января 2024 года очередной конфликт с дальнейшим избиением спровоцировали 17-летний и 19-летний подростки. В тот день несовершеннолетний ударил одного из незнакомцев металлической частью телефона по лицу и туловищу и высказал фразы, направленные на возбуждение ненависти и вражды по признакам национальности.

Напомним, что в настоящее время все члены банды подростков находятся в СИЗО.

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Что будет с военным госпиталем в Белгороде?

На вопрос, что будет с возведением военного госпиталя в Белгороде, в областном министерстве строительства ответить не смогли, так как работы ведёт Минобороны РФ. Поэтому, чтобы получить информацию, редакции Бел.Ру посоветовали обратиться в федеральное ведомство.

Ранее сообщалось, что строительство военных госпиталей в регионах мог курировать задержанный по подозрению в получении взяток замминистра обороны РФ Тимур Иванов. После его ареста в интернете распространилась информация о якобы заморозке строительства, однако официального подтверждения не было.

Военный госпиталь в Белгороде строили за счёт федерального бюджета в рамках программы модернизации военного здравоохранения. Медучреждение должно быть рассчитано на 150 мест.

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