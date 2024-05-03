Сколько человек пострадали от атак ВСУ и что будет с военным госпиталем в Белгороде?

Также стали известны подробности деяний подростков. Так, в октябре 2023 года 18-летний обвиняемый у сетевого магазина Белгорода без причины ударил двоих незнакомцев по голове. В декабре того же года 17-летний и 18-летний парни на парковке торгового центра избили других незнакомцев руками, а 24-летний обвиняемый в ТЦ спровоцировал конфликт с иностранцем и избил его, а позже обокрал один из гаражей.