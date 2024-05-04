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Published Сегодня, 14:15

Modified Сегодня, 14:39

Updated Сегодня, 14:39

Дорожное движение

В Белгороде на время Пасхи и пасхальных мероприятий ограничат движение транспорта

4 мая 2024, 14:15
Фото: 1MI
Дорожное движение
С 5 по 12 мая будет введено одностороннее движение на улице Портовая, а также ограничено движение на улицах Менделеева, Челюскинцев, Б. Хмельницкого и переулке Урожайный. Водителям рекомендуется быть внимательными и планировать свой маршрут заранее.

Так, с 6 утра 5 мая и 12 мая на улице Портовая (от дома №1 до дома №47) будет введено одностороннее движение. Также ограничат движение на улицах Менделеева, Челюскинцев, малом проспекте Богдана Хмельницкого (от Железнякова до Урожайной) и на переулке Урожайный (от дома №77 до дома №99). Ограничения будут действовать с 6 утра до окончания мероприятий. Просим быть внимательными на дорогах и заранее планировать свой маршрут.

Напомним также, что усилят охрану и меры безопасности в местах захоронений с помощью полицейских, народных дружин и участников самообороны. Помимо этого, рядом с кладбищами установят укрытия. Ранее горожанам советовали заранее посетить кладбища, чтобы избежать большой толпы людей на месте.

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