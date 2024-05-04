В Белгороде на время Пасхи и пасхальных мероприятий ограничат движение транспорта

Так, с 6 утра 5 мая и 12 мая на улице Портовая (от дома №1 до дома №47) будет введено одностороннее движение. Также ограничат движение на улицах Менделеева, Челюскинцев, малом проспекте Богдана Хмельницкого (от Железнякова до Урожайной) и на переулке Урожайный (от дома №77 до дома №99). Ограничения будут действовать с 6 утра до окончания мероприятий. Просим быть внимательными на дорогах и заранее планировать свой маршрут.