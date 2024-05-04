Зеленского и Порошенко объявили в розыск

Пётр Порошенко занимал должность президента Украины с 2014 по 2019 год. В настоящее время он является депутатом парламента от партии «Европейская солидарность», которую он возглавляет. Заменил Порошенко на посту президента Владимир Зеленский. Выборы президента, которые должны были состояться 31 марта 2024 года, были отложены из-за военного положения в стране.