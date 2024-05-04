Зеленского и Порошенко объявили в розыск

Posted Сегодня, 15:59
Published Сегодня, 15:59
Modified Сегодня, 16:01
Updated Сегодня, 16:01
Министерство внутренних дел Российской Федерации объявило в розыск президента Украины Владимира Зеленского. Эта информация появилась в базе разыскиваемых лиц на сайте МВД. В карточке указано, что он разыскивается по статье Уголовного кодекса, но сама статья не уточняется.
Пресс-служба МВД РФ не раскрыла причину возбуждения уголовного дела против Владимира Зеленского. Однако 2 мая представитель Крымской межнациональной миссии Заур Смирнов призывал возбудить уголовное дело против Зеленского за его роль в атаках на Крым и «реанимацию нацизма на Украине».
Владимир Зеленский является президентом Украины и главнокомандующим Вооруженных сил Украины с мая 2019 года.
Также МВД России объявило в розыск бывшего президента Украины Петра Порошенко. В карточке на Петра Порошенко указано, что он родился в 1965 году в городе Болграде Одесской области. Подробностей также не сообщается.
Пётр Порошенко занимал должность президента Украины с 2014 по 2019 год. В настоящее время он является депутатом парламента от партии «Европейская солидарность», которую он возглавляет. Заменил Порошенко на посту президента Владимир Зеленский. Выборы президента, которые должны были состояться 31 марта 2024 года, были отложены из-за военного положения в стране.