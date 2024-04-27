Шестеро раненых и 145 заболевших: что белгородцы узнали в субботу?

Posted Сегодня, 15:30
Published Сегодня, 15:30
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За сегодняшний день ВСУ дважды атаковали село Вознесеновка Шебекинского округа. В первый раз по населённому пункту ударили пять дронов-камикадзе, из-за чего ранения получил механизатор повреждённого трактора. Мужчину с проникающими осколочными ранения брюшной полости и глаза доставили в областную больницу.
Повреждения получили зерновоз, КамАЗ, легковой автомобиль и «Газель». В одном торговом объекте выбило окна. Позже появилось видео с моментом обстрела.
Днём на дорогу населённого пункта упал и взорвался дрон-камикадзе. Пострадали пятеро человек: у 17-летней девочки осколочные ранения спины и руки, у одного из водителей — осколочное ранение головы, у женщины — ранение плеча и спины, у мужчины — множественные осколочные ранениями, проникающие в брюшную полость. Их госпитализировали. Пятый мужчина с контузией уха после осмотра врачей находится дома.
Повреждения также получили три автомобиля.
По состоянию на 25 апреля текущего года 145 школьников, выехавших в лагерях других регионов, попали в больницы Санкт-Петербурга, Республики Коми, а также в Нижегородской и Смоленской областях. У большинства детей диагностировали простудные и респираторные заболевания.
Белгородские медики, находящиеся рядом с госпитализированными детьми, держат ситуацию на контроле и общаются с родителями ребят.
Всего на сегодняшний день в других регионах России находится более 12 тысяч школьников. Всех их разместили в оздоровительных лагерях и санаториях.
ГК «Русагро» обратилось в суд с иском к Владимиру Зотову и компании «Русский металл». Требования касались перевода прав и обязанностей получателя 25% доли Зотова в ГК «Агро-Белогорье» по договору об их отчуждении, а также об их переводе на ГК «Русагро».
Требования группы компаний «Русагро» удовлетворили частично: суд решил перевести на компанию права и обязанности покупателя 25% доли в уставном капитале «ГК Агро-Белогорье», принадлежащей Владимиру Зотову. В удовлетворении остальной части иска было отказано. Решение может быть обжаловано в течение месяца после принятия.
Редакция Бел.Ру запросила комментарии у сторон дела — «Агро-Белогорья» и «Русагро», но ответ ещё не получила.