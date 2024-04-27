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Шестеро раненых и 145 заболевших: что белгородцы узнали в субботу?

Шестеро раненых и 145 заболевших: что белгородцы узнали в субботу?

27 апреля 2024, 15:30
Фото: Изображение Midjourney
Сегодня, 27 апреля, несколько человек получили ранения при атаке ВСУ. Стало известно, сколько детей, которые сейчас находятся в лагерях других регионов, заболели. В то же время суд вынес первое решение по иску ГК «Русагро» к Владимиру Зотову и «Русскому металлу». Итоги дня — в материале Бел.Ру.

Новые раненые и разрушения

За сегодняшний день ВСУ дважды атаковали село Вознесеновка Шебекинского округа. В первый раз по населённому пункту ударили пять дронов-камикадзе, из-за чего ранения получил механизатор повреждённого трактора. Мужчину с проникающими осколочными ранения брюшной полости и глаза доставили в областную больницу.

Повреждения получили зерновоз, КамАЗ, легковой автомобиль и «Газель». В одном торговом объекте выбило окна. Позже появилось видео с моментом обстрела.

Днём на дорогу населённого пункта упал и взорвался дрон-камикадзе. Пострадали пятеро человек: у 17-летней девочки осколочные ранения спины и руки, у одного из водителей — осколочное ранение головы, у женщины — ранение плеча и спины, у мужчины — множественные осколочные ранениями, проникающие в брюшную полость. Их госпитализировали. Пятый мужчина с контузией уха после осмотра врачей находится дома.

Повреждения также получили три автомобиля.

Дрон-камикадзе упал и взорвался под Белгородом: ранены подросток и четверо взрослых
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Юные белгородцы попали в больницы других регионов

По состоянию на 25 апреля текущего года 145 школьников, выехавших в лагерях других регионов, попали в больницы Санкт-Петербурга, Республики Коми, а также в Нижегородской и Смоленской областях. У большинства детей диагностировали простудные и респираторные заболевания.

Белгородские медики, находящиеся рядом с госпитализированными детьми, держат ситуацию на контроле и общаются с родителями ребят.

Всего на сегодняшний день в других регионах России находится более 12 тысяч школьников. Всех их разместили в оздоровительных лагерях и санаториях.

145 уехавших в лагеря белгородских школьников попали в больницы
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Первое решение по иску «Русагро» к Владимиру Зотову

ГК «Русагро» обратилось в суд с иском к Владимиру Зотову и компании «Русский металл». Требования касались перевода прав и обязанностей получателя 25% доли Зотова в ГК «Агро-Белогорье» по договору об их отчуждении, а также об их переводе на ГК «Русагро».

Требования группы компаний «Русагро» удовлетворили частично: суд решил перевести на компанию права и обязанности покупателя 25% доли в уставном капитале «ГК Агро-Белогорье», принадлежащей Владимиру Зотову. В удовлетворении остальной части иска было отказано. Решение может быть обжаловано в течение месяца после принятия.

Редакция Бел.Ру запросила комментарии у сторон дела — «Агро-Белогорья» и «Русагро», но ответ ещё не получила.

Суд частично удовлетворил требования «Русагро» к Зотову и АО «Русский металл»
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