Шестеро раненых и 145 заболевших: что белгородцы узнали в субботу?

Сегодня, 27 апреля, несколько человек получили ранения при атаке ВСУ. Стало известно, сколько детей, которые сейчас находятся в лагерях других регионов, заболели. В то же время суд вынес первое решение по иску ГК «Русагро» к Владимиру Зотову и «Русскому металлу». Итоги дня — в материале Бел.Ру.

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