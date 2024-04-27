Сербские наставники помогут белгородцам улучшить сервис общепита в Белом квартале

Posted Сегодня, 14:07
Published Сегодня, 14:07
Modified Сегодня, 14:09
Updated Сегодня, 14:09
Руководитель проекта «Белый квартал» Дмитрий Разумов встретился в Посольстве Республики Сербия в Москве со старшим советником посла Снежаной Павлович. Они обсудили участие сербских студентов и специалистов в гастрономическом конкурсе-фестивале профессионального мастерства. Мероприятие состоится уже в этом году в Старооскольском городском округе.
Также сербские наставники могут курировать белгородцев для повышения сервиса и качества обслуживания в сфере общественного питания и гостиничного бизнеса.
Предварительно, Белгород продолжит сотрудничать с Нишем ещё на протяжении 2-3 лет.
Напомним, что в этом месяце также выбрали первых инвесторов будущего Белого квартала, которые займутся строительством торгово-офисных зданий.