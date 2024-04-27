Сербские наставники помогут белгородцам улучшить сервис общепита в Белом квартале

Руководитель проекта «Белый квартал» Дмитрий Разумов встретился в Посольстве Республики Сербия в Москве со старшим советником посла Снежаной Павлович. Они обсудили участие сербских студентов и специалистов в гастрономическом конкурсе-фестивале профессионального мастерства. Мероприятие состоится уже в этом году в Старооскольском городском округе.