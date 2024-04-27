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Posted Сегодня, 14:07

Published Сегодня, 14:07

Modified Сегодня, 14:09

Updated Сегодня, 14:09

Сербские специалисты помогут общепиту Белого квартала в Белгороде

Сербские наставники помогут белгородцам улучшить сервис общепита в Белом квартале

27 апреля 2024, 14:07
Фото: Изображение Midjourney

Сербские специалисты помогут общепиту Белого квартала в Белгороде

Руководитель проекта уже встретился со старшим советником посла Сербии в Москве и обсудил все детали. Подробности сообщили в Telegram-канале «Белый квартал».

Руководитель проекта «Белый квартал» Дмитрий Разумов встретился в Посольстве Республики Сербия в Москве со старшим советником посла Снежаной Павлович. Они обсудили участие сербских студентов и специалистов в гастрономическом конкурсе-фестивале профессионального мастерства. Мероприятие состоится уже в этом году в Старооскольском городском округе.

Также сербские наставники могут курировать белгородцев для повышения сервиса и качества обслуживания в сфере общественного питания и гостиничного бизнеса.

Предварительно, Белгород продолжит сотрудничать с Нишем ещё на протяжении 2-3 лет.

Напомним, что в этом месяце также выбрали первых инвесторов будущего Белого квартала, которые займутся строительством торгово-офисных зданий.

В Белгороде определили трёх инвесторов, которые займутся развитием Белого квартала
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