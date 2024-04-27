Суд частично удовлетворил требования «Русагро» к Зотову и АО «Русский металл»

При этом на момент рассмотрения спора в суде основную часть действий стороны выполнили, а именно согласовали и привлекли компанию на оценку рыночной стоимости вносимых в объединённую компанию активов для оплаты уставного капитала компании. Также стороны заключили договор с компанией-консультантом об оказании услуг по финансовому и налоговому исследованию, анализу методики расчёта показателей, примененной в рамках планируемой сделки по созданию совместного предприятия, а также услуг по содействию в расчёте EBITDA за 2020–2022 год, чистого оборотного капитала и чистого долга. А ещё стороны получили решение ФАС РФ о согласии на создание объединённой компании.