Белгородцев ожидает ограничение в праздничный выходной

Posted Сегодня, 14:38
Published Сегодня, 14:38
Modified Сегодня, 14:40
Updated Сегодня, 14:40
С 23:00 28 апреля до окончания мероприятий будет ограничена остановка и стоянка транспорта на участке по Свято-Троицкому бульвару (нечётная сторона) от проспекта Богдана Хмельницкого до Театрального проезда, по Театральному проезду от Свято-Троицкого бульвара до улицы Победы, по улице Попова до строения № 76 на Победы.
С 08:00 29 апреля до окончания мероприятий запретят движение авто по улице Победы от Театрального проезда до Попова. Помимо этого, с 08:00 29 апреля до окончания мероприятий по Свято-Троицкому бульвару (нечётная сторона) на участке от проспекта Богдана Хмельницкого до Театрального проезда будет организовано двустороннее движение.
Белгородцы смогут воспользоваться объездными путями: по проспекту Славы, Преображенской, Богданке, улицам Попова и Супруновской.