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Published Сегодня, 14:38

Modified Сегодня, 14:40

Updated Сегодня, 14:40

Ограничения движения

Белгородцев ожидает ограничение в праздничный выходной

27 апреля 2024, 14:38
Фото: 1MI
Ограничения движения

В центре Белгорода на время ограничат движение

Корректировка в движении транспорта произойдёт в понедельник, 29 апреля. Ограничения коснутся участков дороги на Свято-Троицком бульваре, Театральном проезде, улицах Победы и Попова, предупреждает мэрия Белгорода.

С 23:00 28 апреля до окончания мероприятий будет ограничена остановка и стоянка транспорта на участке по Свято-Троицкому бульвару (нечётная сторона) от проспекта Богдана Хмельницкого до Театрального проезда, по Театральному проезду от Свято-Троицкого бульвара до улицы Победы, по улице Попова до строения № 76 на Победы.

С 08:00 29 апреля до окончания мероприятий запретят движение авто по улице Победы от Театрального проезда до Попова. Помимо этого, с 08:00 29 апреля до окончания мероприятий по Свято-Троицкому бульвару (нечётная сторона) на участке от проспекта Богдана Хмельницкого до Театрального проезда будет организовано двустороннее движение.

Белгородцы смогут воспользоваться объездными путями: по проспекту Славы, Преображенской, Богданке, улицам Попова и Супруновской.

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#Алина Харина#Город#Дорога#Ограничение движения#Транспорт#Новости Белгорода#Белгород
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