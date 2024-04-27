Белгородцев ожидает ограничение в праздничный выходной

С 23:00 28 апреля до окончания мероприятий будет ограничена остановка и стоянка транспорта на участке по Свято-Троицкому бульвару (нечётная сторона) от проспекта Богдана Хмельницкого до Театрального проезда, по Театральному проезду от Свято-Троицкого бульвара до улицы Победы, по улице Попова до строения № 76 на Победы.