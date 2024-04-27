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Posted Сегодня, 14:13

Published Сегодня, 14:13

Modified Сегодня, 14:15

Updated Сегодня, 14:15

Инсталляция «Знамя Победы над Рейхстагом»

Всё ближе к празднику: в Белгороде почти смонтировали полюбившийся многим арт-объект

27 апреля 2024, 14:13
Фото: мэрия Белгорода
Инсталляция «Знамя Победы над Рейхстагом»

В Белгороде завершают монтаж инсталляции «Знамя Победы над Рейхстагом»

В Белгороде завершается монтаж арт-инсталляции «Знамя Победы над Рейхстагом». Она создана из фотографий фронтовиков, которые отправляли жители региона, сообщает администрация Белгорода.

В Белгороде завершается установка масштабной арт-инсталляции «Знамя Победы над Рейхстагом». Она посвящена ветеранам Великой Отечественной войны.

Монумент состоит из 2600 фотографий фронтовиков. Снимки отправляли жители города в рамках акции в 2022 году. Размеры инсталляции достаточно масштабные: ширина — 7 метров, а высота — 4 метра.

Сейчас рабочие заканчивают монтаж арт-объекта возле музея-диорамы.

Отмечается, что в этом году массовых мероприятий в День Победы в Белгороде не будет. Вместо этого пройдёт акция «Окна памяти». В белгородских автобусах уже начали появляться портреты участников Великой Отечественной войны.

На Гражданском проспекте тем временем монтируют праздничные растяжки.

Инсталляция «Знамя Победы над Рейхстагом»
Видео: мэрия Белгорода
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