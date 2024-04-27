Всё ближе к празднику: в Белгороде почти смонтировали полюбившийся многим арт-объект

Posted Сегодня, 14:13
Published Сегодня, 14:13
Modified Сегодня, 14:15
Updated Сегодня, 14:15
В Белгороде завершается установка масштабной арт-инсталляции «Знамя Победы над Рейхстагом». Она посвящена ветеранам Великой Отечественной войны.
Монумент состоит из 2600 фотографий фронтовиков. Снимки отправляли жители города в рамках акции в 2022 году. Размеры инсталляции достаточно масштабные: ширина — 7 метров, а высота — 4 метра.
Сейчас рабочие заканчивают монтаж арт-объекта возле музея-диорамы.
Отмечается, что в этом году массовых мероприятий в День Победы в Белгороде не будет. Вместо этого пройдёт акция «Окна памяти». В белгородских автобусах уже начали появляться портреты участников Великой Отечественной войны.
На Гражданском проспекте тем временем монтируют праздничные растяжки.