Атаки БПЛА, самоубийство в СИЗО и книга Савченко: итоги недели в Белгородской области

Posted Сегодня, 18:09
Published Сегодня, 18:09
Modified Сегодня, 18:09
Updated Сегодня, 18:09
12 апреля Белгородскую область атаковали беспилотники. Утром сбили четыре. Ещё один посадили с помощью средств РЭБ. В итоге на окраине областного центра загорелась сухая трава. А шестой БПЛА врезался в административное здание. В итоге ранения получили два человека, среди них руководитель муниципального коммунального предприятия. Повреждения есть в двух частных домах и четырёх машинах.
Также ПВО в этот же день сработала в районе обеда. В Минобороны РФ сообщили, что над регионом сбили ещё три беспилотника самолётного типа. Однако во втором случае информации о последствиях не было.
5 апреля волонтёр Александр Демиденко покончил жизнь самоубийством в СИЗО №3 Белгорода. Об этом сообщили несколько дней спустя. Мужчина известен тем, что оказывал помощь беженцам с Украины. Его обвиняли в незаконном хранении оружия. На протяжении почти шести месяцев волонтёр оставался в СИЗО.
Как стало известно Бел.Ру, медработники пытались спасти Демиденко, но безуспешно. При этом признаков насильственной смерти обнаружено не было. По факту произошедшего УФСИН проводит проверку.
10 апреля стало известно о задержании за получение крупной взятки заместителя министра ЖКХ области Вероники Новиковой. В этот же день Свердловский районный суд Белгорода удовлетворил ходатайство следователя об избрании ей меры пресечения. По итогам Новикову отправили под домашний арест.
Чиновницу обвиняют в совершении особо тяжкого преступления по части 6 статьи 290 УК РФ. Речь идёт о получении должностным лицом лично взятки в особо крупном размере.
По версии следователей, экс-чиновница получила от генерального директора одной из фирм взятку более 1,1 млн рублей. Взамен она должна была оказать содействие в заключении Фондом содействия реформированию ЖКХ региона контрактов на выполнение работ по капремонту общего имущества белгородских многоэтажек.
Ранее за взяточничество под уголовное дело попал и бывший заместитель губернатора Константин Полежаев. Он курировал сферу ЖКХ в области. Не так давно в отношении экс-чиновника прокуратура утвердила обвинительное заключение.
11 апреля стало известно, что в Белгороде закрываются кинотеатры «Победа» и «Радуга». Они работали с 1960-х годов. Стоит отметить, что оба кинотеатра входят в организацию «Центр кино „Победа“». Перед тем, как принять решение о закрытии, фирма за четыре года получила первую прибыль.
Как рассказал журналистам руководитель кинотеатров Сергей Пирожков, финансовая ситуация начала ухудшаться в декабре прошлого года. После обстрела города не было проката. Во время новогодних праздников кинотеатр работал всего два дня. Ежемесячно были убытки. В итоге накопилось много долгов. Поэтому было принято решение о ликвидации.
После распространения информации в белгородском министерстве культуры заявили, что сожалеют о произошедшем, но помочь закрыть долги не могут, так как речь идёт о коммерческой организации.
На закрытие отреагировал глава региона Вячеслав Гладков, отметив, что основная проблема заключалась в том, что в «кинотеатры никто не ходит».
Бывший глава Белгородской области Евгений Савченко представил новую книгу «Преображение России». Сенатор презентовал своё новое творение, рассказав, что такое «солидаризм» и как он поможет построить великую страну.
В своём выступлении Савченко отметил, что общество без бога и без соблюдения его заповедей рано или поздно заходит в тупик. Он также высказал своё мнение о роли России в происходящих сейчас событиях, солидарном обществе и экономике.
Рассуждал сенатор на тему выборов и ответил на вопрос: «Что может изменить мир?». Подробности в нашем материале.