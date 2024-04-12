Атаки БПЛА, самоубийство в СИЗО и книга Савченко: итоги недели в Белгородской области

12 апреля Белгородскую область атаковали беспилотники. Утром сбили четыре. Ещё один посадили с помощью средств РЭБ. В итоге на окраине областного центра загорелась сухая трава. А шестой БПЛА врезался в административное здание. В итоге ранения получили два человека, среди них руководитель муниципального коммунального предприятия. Повреждения есть в двух частных домах и четырёх машинах.