Недвижимость, Porsche и швейцарские часы экс-замгубернатора Полежаева арестовали

Posted Сегодня, 08:58
Published Сегодня, 08:58
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Updated Сегодня, 09:00
Прокуратура Белгородской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего заместителя губернатора Белгородской области Константина Полежаева. Его обвиняют в получении взятки (часть 6 статья 290 УК РФ).
Следствие выяснило, что в период с начала 2020 года по январь 2023 года бывший чиновник получил от гендиректора одного из коммерческих предприятий два премиальных автомобиля, чья общая стоимость составила более 18 млн рублей.
Предполагается, что Полежаеву передали Land Rover Defender и Porsche Panamera. Взамен предлагалось посодействовать в заключении Фондом содействия реформированию ЖКХ договоров на выполнение работ по капремонту общего имущества МКД Белгорода, продлении срока договоров, приёмке и оплате выполненных работ.
В марте 2024 года прокуратура направила в суд иск об обращении в доход государства нежилого помещения, принадлежащего Полежаеву. Общая площадь составила 438,8 квадратных метров. Помещение приобрели на неподтверждённые доходы на сумму более 13 млн рублей.
Суд наложил арест на нежилое помещение, дом и земельный участок чиновника общей стоимостью свыше 19,5 млн рублей, а также на его швейцарские часы за 1,8 млн рублей и авто — BMW 320D XDRIVE, Land Rover Defender и Porsche Panamera общей стоимостью более 21 млн рублей.
Материалы дела рассмотрит Белгородский районный суд.