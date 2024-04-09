Иначе будем жить как на скотном дворе. О чём говорил Савченко на презентации книги?

В книге также предлагают ввести институт трудовой собственности, когда наёмные работники становятся совладельцами предприятий, на которых они работают. По мнению Савченко, это поможет устранить отчуждённость от собственности и результатов труда. Также он «решил» вопрос по зарплатам учителей, врачей и других профильных специалистов на бюджете.