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Новую книгу белгородский сенатор Савченко посвятил солидаризму

Иначе будем жить как на скотном дворе. О чём говорил Савченко на презентации книги?

9 апреля 2024, 06:53
Фото: 1MI

Новую книгу белгородский сенатор Савченко посвятил солидаризму

Экс-губернатор Белгородской области Евгений Савченко представил новую книгу «Преображение России». Во время презентации сенатор подробно рассказал, что такое «солидаризм» и как с его помощью можно построить великую страну.
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Цивилизация в тупике и образ будущего

Начал презентацию книги Евгений Савченко с цитаты, которую приписывают Аристотелю:

«Общество, погнавшееся за экономической и военной мощью в ущерб морали и нравственности, однажды обратит накопленную мощь против себя».

Это высказывание якобы философа дословно взято из книги «„Отречемся от старого мира!“ Самоубийство Европы и России» за авторством Андрея Буровского. Найти авторитетный источник, подтверждающий, что это действительно сказал Аристотель, Бел.Ру не удалось.

Савченко трактует это высказывание следующим образом: «Общество без бога и без соблюдения его заповедей рано или поздно заходит в тупик». А если цивилизация заходит в тупик, то какое может быть будущее?

«С одной стороны, нам предлагается образ будущего, который изложен в теории трансгуманизма. Она хорошо описана в книгах Оруэлла „1984“, „Скотный двор“. Человек провозглашается богом. Точнее, не весь человек, а часть элит, остальные же будут жить в условиях скотного двора».

Ещё один образ будущего рождается в кровавой битве на Украине («или в Украине, кому как лучше», — Савченко) и в кровавой схватке на Ближнем Востоке.

Роль России в происходящем

Как уверен Савченко, России и «многонациональному русскому народу» выпала «промыслом неба и решением президента» уникальная роль.

«Роль — встать в авангарде борьбы на стороне сил добра и сил света. В этой борьбе нас поддерживает глобальный Восток, глобальный Юг. Против нас воюет теряющий позиции пассионарный запад».

Чтобы России и её народу было проще, Савченко выпустил книгу «Преображение России». Есть у книги и эпиграф со «своеобразным историческим парафразом»: «Призрак бродит по планете, призрак солидаризма».

Солидарное общество и экономика

Солидарное общество включает в себя «справедливую структуру экономики». Согласно ей, государству принадлежит сильный фонд бюджета, который составляет 35-40% «вновь созданной стоимости». Зарплата наёмных работников должна в доле ВВП должна удвоиться за счёт сокращения чистой прибыли предприятий.

«Доходы растут, бедных становится меньше, а общество консолидируется».

Таким образом, на крупных предприятиях прибыль (20-25%) остаётся за собственникам и акционерам, а всё остальное уходит в фонд оплаты труда и на налоги. В результате это должно привести к снижению стоимость продуктов.

Также Савченко считает необходимым «сдерживать жадность». Под этим экс-губернатор понимает приравнивание прибыли к фонду оплаты труда. Подробнее — на слайде.

Фото: скриншот с видео презентации книги

В книге также предлагают ввести институт трудовой собственности, когда наёмные работники становятся совладельцами предприятий, на которых они работают. По мнению Савченко, это поможет устранить отчуждённость от собственности и результатов труда. Также он «решил» вопрос по зарплатам учителей, врачей и других профильных специалистов на бюджете.

«Московская зарплата должна быть по всей стране».

«Устойчивая власть — это крест»

Савченко уверен, что символ устойчивой власти в солидарном обществе — крест. Одна вертикаль — государственная власть, вторая — народовластие.

Там, где больше народовластия, начинается анархия и хаос. Где больше государственной власти — там автократия и тоталитаризм.

Что касается выборов, то президенты, губернаторы и главы муниципалитетов должны избираться «представителями народа». Последние формируются на профессиональной и сословной основе и избираются на местном уровне «от земли».

«На региональном уровне делегируется шесть человек, на уровне народного совета остается 15, работает в исполнительных органах муниципального образования 15, в судебной власти — десять, правоохранительные органы и прочие органы — десять человек, палата кадрового контроля — три, палата народного контроля — три, в резерве остаются десять человек».

Что может изменить мир?

Савченко уверен, что люди должны направить энергию на развитие себя и своего общества. И помочь в этом должно кардинально новое мировоззрение.

«Сейчас задача мировоззрения нового — изменить направление энергии каждого человека. Сегодня мы свою энергию направляем вовне, на борьбу с кем-то. Но враг-то внутри нас сидит! Как его ни назови: дьявол, шайтан, Сатана… Вот нужно мировоззрение, чтобы направить энергию на борьбу с внутренним врагом, а не с внешним. Иначе мы придём к катастрофе».

С принятием нового мировоззрения поменяется и мироустройство. Так, вместо принципа «разделяй и властвуй» будет принцип «созидай и твори», а вместо конфронтации — мирное сосуществование.

В успехе Росси Савченко уверен полностью.

«По многим пророчествам России уготована мессианская роль. И Кейси, и Ванги, и Воронцова, и астрологов, и пророка, и Нострадамуса — все они писали, что Россия станет духовным центром мира».

Другой роли у страны, считает сенатор, нет.

Из «Потрясения» в «Преображение»: Евгений Савченко представил свою новую книгу
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#Белгородская область#Экономика#Выборы#Евгений Савченко#Россия#Книга#Презентация#Власть#Будущее#Белгород#Народ#Артем Черненко
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