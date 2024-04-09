Иначе будем жить как на скотном дворе. О чём говорил Савченко на презентации книги?

Posted Сегодня, 06:53
Published Сегодня, 06:53
Modified Сегодня, 06:57
Updated Сегодня, 06:57
Начал презентацию книги Евгений Савченко с цитаты, которую приписывают Аристотелю:
«Общество, погнавшееся за экономической и военной мощью в ущерб морали и нравственности, однажды обратит накопленную мощь против себя».
Это высказывание якобы философа дословно взято из книги «„Отречемся от старого мира!“ Самоубийство Европы и России» за авторством Андрея Буровского. Найти авторитетный источник, подтверждающий, что это действительно сказал Аристотель, Бел.Ру не удалось.
Савченко трактует это высказывание следующим образом: «Общество без бога и без соблюдения его заповедей рано или поздно заходит в тупик». А если цивилизация заходит в тупик, то какое может быть будущее?
«С одной стороны, нам предлагается образ будущего, который изложен в теории трансгуманизма. Она хорошо описана в книгах Оруэлла „1984“, „Скотный двор“. Человек провозглашается богом. Точнее, не весь человек, а часть элит, остальные же будут жить в условиях скотного двора».
Ещё один образ будущего рождается в кровавой битве на Украине («или в Украине, кому как лучше», — Савченко) и в кровавой схватке на Ближнем Востоке.
Как уверен Савченко, России и «многонациональному русскому народу» выпала «промыслом неба и решением президента» уникальная роль.
«Роль — встать в авангарде борьбы на стороне сил добра и сил света. В этой борьбе нас поддерживает глобальный Восток, глобальный Юг. Против нас воюет теряющий позиции пассионарный запад».
Чтобы России и её народу было проще, Савченко выпустил книгу «Преображение России». Есть у книги и эпиграф со «своеобразным историческим парафразом»: «Призрак бродит по планете, призрак солидаризма».
Солидарное общество включает в себя «справедливую структуру экономики». Согласно ей, государству принадлежит сильный фонд бюджета, который составляет 35-40% «вновь созданной стоимости». Зарплата наёмных работников должна в доле ВВП должна удвоиться за счёт сокращения чистой прибыли предприятий.
«Доходы растут, бедных становится меньше, а общество консолидируется».
Таким образом, на крупных предприятиях прибыль (20-25%) остаётся за собственникам и акционерам, а всё остальное уходит в фонд оплаты труда и на налоги. В результате это должно привести к снижению стоимость продуктов.
Также Савченко считает необходимым «сдерживать жадность». Под этим экс-губернатор понимает приравнивание прибыли к фонду оплаты труда. Подробнее — на слайде.
В книге также предлагают ввести институт трудовой собственности, когда наёмные работники становятся совладельцами предприятий, на которых они работают. По мнению Савченко, это поможет устранить отчуждённость от собственности и результатов труда. Также он «решил» вопрос по зарплатам учителей, врачей и других профильных специалистов на бюджете.
«Московская зарплата должна быть по всей стране».
Савченко уверен, что символ устойчивой власти в солидарном обществе — крест. Одна вертикаль — государственная власть, вторая — народовластие.
Там, где больше народовластия, начинается анархия и хаос. Где больше государственной власти — там автократия и тоталитаризм.
Что касается выборов, то президенты, губернаторы и главы муниципалитетов должны избираться «представителями народа». Последние формируются на профессиональной и сословной основе и избираются на местном уровне «от земли».
«На региональном уровне делегируется шесть человек, на уровне народного совета остается 15, работает в исполнительных органах муниципального образования 15, в судебной власти — десять, правоохранительные органы и прочие органы — десять человек, палата кадрового контроля — три, палата народного контроля — три, в резерве остаются десять человек».
Савченко уверен, что люди должны направить энергию на развитие себя и своего общества. И помочь в этом должно кардинально новое мировоззрение.
«Сейчас задача мировоззрения нового — изменить направление энергии каждого человека. Сегодня мы свою энергию направляем вовне, на борьбу с кем-то. Но враг-то внутри нас сидит! Как его ни назови: дьявол, шайтан, Сатана… Вот нужно мировоззрение, чтобы направить энергию на борьбу с внутренним врагом, а не с внешним. Иначе мы придём к катастрофе».
С принятием нового мировоззрения поменяется и мироустройство. Так, вместо принципа «разделяй и властвуй» будет принцип «созидай и твори», а вместо конфронтации — мирное сосуществование.
В успехе Росси Савченко уверен полностью.
«По многим пророчествам России уготована мессианская роль. И Кейси, и Ванги, и Воронцова, и астрологов, и пророка, и Нострадамуса — все они писали, что Россия станет духовным центром мира».
Другой роли у страны, считает сенатор, нет.