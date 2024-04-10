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Published Сегодня, 14:12

Modified Сегодня, 14:57

Updated Сегодня, 14:57

Вероника Новикова

Новое громкое задержание в Белгороде: чиновницу подозревают в получении взятки

10 апреля 2024, 14:12
Фото: министерство ЖКХ Белгородской области
Вероника Новикова

В Белгороде УСФБ задержало замминистра ЖКХ области

Об этом сообщает «Фонарь» со ссылкой на трёх источников. Уточняется, что задержана Вероника Новикова.
Сюжет
ЖКХ

Региональное УФСБ задержало заместителя министра ЖКХ области Веронику Новикову. Об этом сообщает издание, ссылаясь на три источника.

По предварительным данным, её подозревают в получении крупной взятки.

Напомним, что ранее под уголовное дело за взяточничество попал экс-замгубернатора Константин Полежаев, курировавший сферу ЖКХ. Недавно прокуратура утвердила обвинительное заключение.

Следствие выяснило, что в период с 2020 года по 2023 год бывший чиновник получил от гендиректора одной из коммерческих компаний два дорогих автомобиля, чья общая стоимость превысила 18 млн рублей.

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