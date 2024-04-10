Новое громкое задержание в Белгороде: чиновницу подозревают в получении взятки

Posted Сегодня, 14:12
Published Сегодня, 14:12
Modified Сегодня, 14:57
Updated Сегодня, 14:57
Региональное УФСБ задержало заместителя министра ЖКХ области Веронику Новикову. Об этом сообщает издание, ссылаясь на три источника.
По предварительным данным, её подозревают в получении крупной взятки.
Напомним, что ранее под уголовное дело за взяточничество попал экс-замгубернатора Константин Полежаев, курировавший сферу ЖКХ. Недавно прокуратура утвердила обвинительное заключение.
Следствие выяснило, что в период с 2020 года по 2023 год бывший чиновник получил от гендиректора одной из коммерческих компаний два дорогих автомобиля, чья общая стоимость превысила 18 млн рублей.