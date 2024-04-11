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Кинотеатр

«Закрыть „Победу“ в период СВО?» Белгородцы отреагировали на новость о кинотеатрах

11 апреля 2024, 12:10
Фото: 1MI
Кинотеатр

В белгородском минкультуры прокомментировали закрытие «Радуги» и «Победы»

Жители призывают спасти кинотеатры. Однако в минкульте заявили, что не могут помочь собственнику в уплате долгов, так как владелец кинотеатров — коммерческая организация.

11 апреля стало известно о закрытии кинотеатров «‎Радуга»‎ и «‎Победа»‎. Министерство культуры Белгородской области прокомментировало сложившуюся ситуацию.

В ведомстве заявили, что правительство региона не может помочь ООО «Центр кино „Победа“» закрыть долги, так как оно является коммерческой организацией.

Отмечается, что в 2019 году Министерство культуры РФ поддержало заявку кинотеатра на модернизацию и выделило субсидию в размере 5 млн рублей. Сейчас из-за закрытия кинотеатра нескольким сотрудникам предлагается трудоустройство в других местах

Мы искренне сожалеем о прекращении деятельности старейшего кинотеатра в регионе. В связи с этой ситуацией министерство культуры Белгородской области предлагает трудоустройство нескольким сотрудникам ООО «Центр кино „Победа“. Мы продолжим вести консультации с руководством кинотеатра, искать законные возможности для оказания помощи, искать окна возможности для возобновления работы.
Министерство культуры Белгородской области

Новость о закрытии кинотеатров расстроила многих белгородцев, судя по комментариям в Сети. Некоторые горожане напомнили о том, что в «‎Радуге» самый большой экран. Белгородцы считают, что с наступлением мирного времени люди снова пойдут массово смотреть фильмы.

Были и другие комментарии от горожан.

«Очень жаль, что закрывают „‎Победу“ и „‎Радугу“. В центре города теперь вообще некуда будет зайти, даже если захочешь».
«Закрыть кинотеатр „‎Победа“ в период СВО? У нас не будет победы?»
«Неужели нельзя помочь кинотеатрам выжить? В центре совершенно некуда пойти. Вы нам оставляете бесконечные пивные магазины и торговые центры. Что теперь должна делать молодёжь?»
«Не работают в связи с ликвидацией»: два старейших кинотеатра Белгорода закрываются
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