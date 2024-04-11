«Закрыть „Победу“ в период СВО?» Белгородцы отреагировали на новость о кинотеатрах

Posted Сегодня, 12:10
Published Сегодня, 12:10
Modified Сегодня, 12:12
Updated Сегодня, 12:12
11 апреля стало известно о закрытии кинотеатров «Радуга» и «Победа». Министерство культуры Белгородской области прокомментировало сложившуюся ситуацию.
В ведомстве заявили, что правительство региона не может помочь ООО «Центр кино „Победа“» закрыть долги, так как оно является коммерческой организацией.
Отмечается, что в 2019 году Министерство культуры РФ поддержало заявку кинотеатра на модернизацию и выделило субсидию в размере 5 млн рублей. Сейчас из-за закрытия кинотеатра нескольким сотрудникам предлагается трудоустройство в других местах
Мы искренне сожалеем о прекращении деятельности старейшего кинотеатра в регионе. В связи с этой ситуацией министерство культуры Белгородской области предлагает трудоустройство нескольким сотрудникам ООО «Центр кино „Победа“. Мы продолжим вести консультации с руководством кинотеатра, искать законные возможности для оказания помощи, искать окна возможности для возобновления работы.
Министерство культуры Белгородской области
Новость о закрытии кинотеатров расстроила многих белгородцев, судя по комментариям в Сети. Некоторые горожане напомнили о том, что в «Радуге» самый большой экран. Белгородцы считают, что с наступлением мирного времени люди снова пойдут массово смотреть фильмы.
Были и другие комментарии от горожан.
«Очень жаль, что закрывают „Победу“ и „Радугу“. В центре города теперь вообще некуда будет зайти, даже если захочешь».
«Закрыть кинотеатр „Победа“ в период СВО? У нас не будет победы?»
«Неужели нельзя помочь кинотеатрам выжить? В центре совершенно некуда пойти. Вы нам оставляете бесконечные пивные магазины и торговые центры. Что теперь должна делать молодёжь?»