«Закрыть „Победу“ в период СВО?» Белгородцы отреагировали на новость о кинотеатрах

В ведомстве заявили, что правительство региона не может помочь ООО «Центр кино „Победа“» закрыть долги, так как оно является коммерческой организацией.



Отмечается, что в 2019 году Министерство культуры РФ поддержало заявку кинотеатра на модернизацию и выделило субсидию в размере 5 млн рублей. Сейчас из-за закрытия кинотеатра нескольким сотрудникам предлагается трудоустройство в других местах